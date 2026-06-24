Μουντιάλ 2026: Η φοβερή αντίδραση του Κριστιάνο σε ερώτηση για Μέσι (vid)

Μουντιάλ 2026: Η φοβερή αντίδραση του Κριστιάνο σε ερώτηση για Μέσι (vid)
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τον Λιονέλ Μέσι και η αντίδρασή του έγινε viral.

Δυο ακόμη ρεκόρ κατέρριψε το βράδυ της Τρίτης (23/6) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν και πέτυχε δυο από τα 5 γκολ της Πορτογαλίας, στην άνετη επικράτηση επί του Ουζμπεκιστάν (5-0) για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο CR7 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα και παράλληλα ο γηραιότερος (41 ετών) που πετυχαίνει «ντοπιέτα» στην τελική φάση της διοργάνωσης, δίνοντας απαντήσεις προς τους επικριτές του. Ωστόσο, λίγο αργότερα φρόντισε να γίνει viral και για μη αγωνιστικούς λόγους.

Μετά το φινάλε του αγώνα και όντας στη μικτή ζώνη, ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ στάθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων, με έναν εξ' αυτών να παίρνει τον λόγο και να ξεκινάει ερώτηση αναφερόμενος στον Λιονέλ Μέσι. Πριν καν ολοκληρώσει, ο Κριστιάνο πήρε τον λόγο και με έντονο ύφος αποκρίθηκε «Επόμενη ερώτηση», θέλοντας να δείξει τη δυσαρέσκειά του.

Στη συνέχεια μάλιστα ρωτήθηκε ξανά για τον Αργεντίνο μάγο, και αυτή τη φορά αποφάσισε να απαντήσει, λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρει (σσ τι κάνει ο Μέσι), ενώ τόνισε πως και ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν χρειάζεται να τον ρωτάνε μόνο για τον Pulga.

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