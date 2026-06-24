Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τον Λιονέλ Μέσι και η αντίδρασή του έγινε viral.

Δυο ακόμη ρεκόρ κατέρριψε το βράδυ της Τρίτης (23/6) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν και πέτυχε δυο από τα 5 γκολ της Πορτογαλίας, στην άνετη επικράτηση επί του Ουζμπεκιστάν (5-0) για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ.

Ο CR7 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα και παράλληλα ο γηραιότερος (41 ετών) που πετυχαίνει «ντοπιέτα» στην τελική φάση της διοργάνωσης, δίνοντας απαντήσεις προς τους επικριτές του. Ωστόσο, λίγο αργότερα φρόντισε να γίνει viral και για μη αγωνιστικούς λόγους.

Μετά το φινάλε του αγώνα και όντας στη μικτή ζώνη, ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ στάθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων, με έναν εξ' αυτών να παίρνει τον λόγο και να ξεκινάει ερώτηση αναφερόμενος στον Λιονέλ Μέσι. Πριν καν ολοκληρώσει, ο Κριστιάνο πήρε τον λόγο και με έντονο ύφος αποκρίθηκε «Επόμενη ερώτηση», θέλοντας να δείξει τη δυσαρέσκειά του.

😅𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢



‼️Justo después de escuchar el nombre del argentino, sin embargo, no quiso saber nada más. "Siguiente pregunta", respondió rápidamente, sin dejar acabar al periodista pic.twitter.com/jyFqcDDS6I June 23, 2026

Στη συνέχεια μάλιστα ρωτήθηκε ξανά για τον Αργεντίνο μάγο, και αυτή τη φορά αποφάσισε να απαντήσει, λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρει (σσ τι κάνει ο Μέσι), ενώ τόνισε πως και ο Κιλιάν Μπαπέ σκόραρε, λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν χρειάζεται να τον ρωτάνε μόνο για τον Pulga.