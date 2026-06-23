Μέσι: Ο Ζλάταν τον αποθέωσε λέγοντας πως είναι... άνθρωπος (vid)
Ακόμη ένα παιχνίδι Μουντιάλ, ακόμη ένα σόου για τον Λιονέλ Μέσι, που με τα δυο δικά του γκολ έδωσε τη νίκη (2-0) στην Αργεντινή επί της Αυστρίας, και εν τέλει την πρωτιά στον 10ο όμιλο.
Ο Pulga έφτασε τα 18 γκολ στην ιστορία του θεσμού και είναι πλέον και σε αυτή την κορυφή, τη λίστα των all time scorers, αφήνοντας στη 2η θέση Κιλιάν Μπαπέ και Μίροσλαβ Κλόζε (αμφότεροι από 16).
Μάλιστα, την Τετάρτη (24/6) κλείνει τα 39 χρόνια ζωής, αποδεικνύοντας συνεχώς τη λαϊκή φράση πως η ηλικία είναι ένας αριθμός και συνεχίζοντας να γράφει ιστορία. Εξ' ου και η νέα αποθέωση από πλευράς Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς.
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Ο πρώην στράικερ των γηπέδων και συμπαίκτης του Μέσι στην Μπαρτσελόνα τόνισε σε εκπομπή που εργάζεται ως τηλεσχολιαστής πως «Όταν χάνει πέναλτι δείχνει ότι είναι άνθρωπος», ενώ συνέχισε εξηγώντας ότι μέχρι στιγμής το φετινό Μουντιάλ φέρει την υπογραφή του, ενώ αστειευόμενος είπε «Εγώ έχω 0 γκολ σε 2 Μουντιάλ, αυτός 5 γκολ σε 2 ματς».
🗣️🐐 Zlatan Ibrahimović knows who the GOAT is: "You have moments where he looks human by missing the penalty.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026
He has five goals in two games already, I have 𝗭𝗘𝗥𝗢 goals in two World Cups."pic.twitter.com/Rc3IZ6LUz7
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