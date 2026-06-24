Δείτε τα highlights μιας βραδιάς με γκολ, θέαμα και διάφορους «μουντιαλικούς» πρωταγωνιστές.

Άλλη μια βραδιά ολοκληρώθηκε στο Μουντιάλ 2026! Στον 11ο όμιλο η Κολομβία πέρασε στους «32» με νίκη 1-0 κόντρα στο Κονγκό, η Πορτογαλία με δύο γκολ του Ρονάλντο συνέτριψε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν και θα παλέψει με τη χώρα του Κολόμβου για την πρωτιά του ομίλου. Αφρικανοί και Ουζμπέκοι θα αναμετρηθούν για τις -όποιες- ελπίδες τους έχουν απομείνει.

Στον 12ο όμιλο η Γκάνα «μπλόκαρε» την Αγγλία (0-0) και συγκατοικούν στην κορυφή με τέσσερις βαθμούς. Η Κροατία αγχώθηκε αλλά έκαμψε την αντίσταση του Παναμά (1-0) και τον έστειλε... σπίτι.

Δείτε τα highlights: