Η Νορβηγία νίκησε με 3-2 τη Σενεγάλη και πέρασε στους «32» παρέα με τη Γαλλία, που δε δυσκολεύτηκε κόντρα στο Ιράκ (3-0).

Η Νορβηγία «κωπηλάτησε» για τα νοκ άουτ, ο Μπαπέ συνεχίζει τον... χαβά του και οι Τρικολόρ θα παίξουν για την πρωτιά του ομίλου με τους «Βίκινγκς».

Οι Σκανδιναβοί με δύο γκολ του Χάαλαντ, που έφτασε τα τέσσερα στο Μουντιάλ και τα 59 με το εθνόσημο στο στήθος έκαμψαν την αντίσταση της Σενεγάλης με 3-2 και η Γαλλία κέρδισε με 3-0 το Ιράκ, με τον Μπαπέ να βρίσκει ξανά δύο φορές δίχτυα και να έχει τα ίδια γκολ με τον σταρ της Σίτι. Αμφότεροι βρίσκονται στο κυνήγι του Μέσι, που έχει πέντε. Ο αστέρας της Ρεάλ έφτασε επίσης τα 16 τέρματα σε Παγκόσμιο Κύπελλο, όσα έχει και ο Κλόζε. Ο Pulga είναι πρωτοπόρος με 18.

Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για Ιράκ και Σενεγάλη ακόμα και για το πλασάρισμα στις οκτώ καλύτερες τρίτες, αφού αμφότερες δεν έχουν βαθμό και έχουν παθητικό αρκετών τερμάτων.

Η βαθμολογία:

1. Γαλλία 6 (6-1)

2. Νορβηγία 6 (7-3)

3. Σενεγάλη 0 (3-6)

4. Ιράκ 0 (1-7)

Η τελευταία αγωνιστική:

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ, 26/06)



22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1, 26/06)