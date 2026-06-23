Ο Λιονέλ Μέσι ξόρκισε κάθε τι γερμανικό που τον στοίχειωνε, την ώρα που ένας άλλος σταρ γράφει τη δική του ιστορία.

Για τρία συνεχόμενα τουρνουά, η προσπάθεια της Αργεντινής να επιστρέψει στην κορυφή έπεφτε επάνω στους Γερμανούς. Από το 2006 μέχρι το 2014, η Αλμπισελέστε αποτύγχανε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί σε κάποιο σημείο της, αναγκαζόταν να αντιμετωπίσει τα Πάντσερ. Αυτά τα οκτώ χρόνια, είδαμε σταδιακά τον Λιονέλ Μέσι να μετατρέπεται από τον υπερταλαντούχο πιτσιρικά, στον απόλυτο legend, που όμως τον βάραινε η συνεχιζόμενη αδυναμία να φτάσει σε κάποια επιτυχία με το εθνόσημο στο στήθος.

Κάθε οδυνηρό συναπάντημα με τη Γερμανία δε, είχε κοινό παρονομαστή τον Μίροσλαβ Κλόζε. Τον επιθετικό που μπορεί να μην θεωρήθηκε ποτέ παγκόσμιας κλάσης, αλλά γινόταν αδυσώπητος όταν έπαιζε σε τελική φάση Μουντιάλ και έφτασε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού με τα 16 γκολ που σημείωσε μεταξύ 2002 και 2014.

Ο παλαίμαχος σέντερ φορ λοιπόν είχε, αρχικά, ισοφαρίσει σε 1-1 στον προημιτελικό του Βερολίνου 20 χρόνια πριν, με τη Νασιοναλμάνσαφτ να επικρατεί στη συνέχεια 4-2 στα πέναλτι και να πετά εκτός συνέχειας τους Αργεντίνους. Το 2010, θα σημείωνε δύο γκολ στο επιβλητικό 4-0 κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, ενώ το 2014, στον τελικό, δεν θα έβρισκε δίχτυα αλλά θα το έπραττε η αλλαγή του, Μάριο Γκέτσε...

Αυτό το... φάντασμα, ο Μέσι το ξόρκισε αρχικά το 2022 και οριστικά φέτος, ξεπερνώντας τον Γερμανό γκολτζή, ο οποίος βέβαια είχε ξεκαθαρίσει πως από τον οποιονδήποτε άλλον, θα προτιμούσε να σπάσει το ρεκόρ του ο Pulga, του οποίου δήλωσε μεγάλος θαυμαστής! Ωστόσο η αλήθεια είναι πως ο Αργεντινός θρύλος δύσκολα θα καταφέρει να διατηρήσει τα πρωτεία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί όσο εκείνος βγάζει μάτια στο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, τελευταίο Μουντιάλ της μυθικής καριέρας του, ένας πολύ πιο νεαρός σταρ κάνει ακριβώς το ίδιο.

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν μάσησε από βροχή και κακοκαιρία και πέτυχε άλλα δύο γκολ στο φετινό τουρνουά, αυτή τη φορά απέναντι στο Ιράκ, με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τον Ρονάλντο και να πιάσει στα 16 τέρματα τον Κλόζε. Το αν θα καταφέρει να ισοφαρίσει ή να προσπεράσει τον Μέσι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά μένει να φανεί, ωστόσο είναι σαφές πως στα 27 του χρόνια, θα έχει κατά πάσα πιθανότητα πολλές ευκαιρίες ακόμα για να γίνει εκείνος ο απόλυτος ρέκορντμαν.

Είναι αλήθεια λοιπόν πως στο Μουντιάλ αυτό αποκτήσαμε ακόμη μία κούρσα η οποία θα μας κρατήσει σε αγωνία. Και ρίχνοντας μία ματιά στις επόμενες θέσεις της λίστας, υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε, σε ένα τραβηγμένο σενάριο, να πλησιάσει τους δύο προαναφερθέντες. Ο λόγος για τον Χάρι Κέιν, που έχει δέκα τέρματα και στα 32 του χρόνια, θα έχει ενδεχομένως μία ακόμη ευκαιρία σε τελική φάση του θεσμού. Με την Αγγλία δε να έχει δώσει ένα ματς φέτος, ο γκολτζής της Μπάγερν Μονάχου μπορεί αν πάθει... Ζιστ Φοντέν το 1958, να προβληματίσει τους από πάνω!