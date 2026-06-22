Στα 39 του χρόνια, ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε ιστορικό φράγμα, σπάζοντας διαδοχικά ρεκόρ!

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Στη νίκη της Αργεντινής με 2-0 επί της Αυστρίας για τη 2η αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32» και προσθέτοντας ακόμη μία λαμπρή σελίδα στο ήδη ανεπανάληπτο βιογραφικό του.

Με τα δύο τέρματα που πέτυχε, ο Μέσι έφτασε τα 18 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταρρίπτοντας το ιστορικό ρεκόρ του Kλόζε, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την καριέρα του στη διοργάνωση με 16 γκολ. Ο Αργεντινός γίνεται πλέον ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, σε έξι διαφορετικές συμμετοχές σε Μουντιάλ.

Λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 39 του χρόνια, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022 αποδεικνύει ότι παραμένει καθοριστικός στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας ήδη σημειώσει πέντε γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια της Αργεντινής στη διοργάνωση.

Τα επιτεύγματα του Μέσι, ωστόσο, δεν σταματούν στο ιστορικό ρεκόρ σκοραρίσματος:

Ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ σκοραρίσματος σε έξι διαδοχικούς αγώνες Μουντιάλ, επίδοση που κατείχαν οι Φοντέν (1958) και Ζαϊρζίνιο (1970).

Έγινε μόλις ο πέμπτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που φτάνει τα πέντε ή περισσότερα γκολ μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τους Στάμπιλε, Κόκσις, Φοντέν και Κέιν.

Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ανοίγει το σκορ σε δέκα διαφορετικούς αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα πέντε γκολ που έχει ήδη σημειώσει στο Μουντιάλ 2026 είναι περισσότερα από τα συνολικά γκολ που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής οι περισσότερες από τις 48 ομάδες της διοργάνωσης.

Μετρά πλέον 12 γκολ σε Μουντιάλ μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του, επίδοση ανώτερη από το συνολικό απολογισμό σπουδαίων επιθετικών όπως οι Μαραντόνα, Κριστιάνο, Ανρί, Ριβάλντο, Νεϊμάρ και Κέιν σε ολόκληρη την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τα 18 γκολ του Μέσι έχουν σημειωθεί σε πέντε διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, επίδοση που μοιράζεται μόνο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Από αυτά, τα 14 έχουν προέλθει με το αριστερό του πόδι, τέσσερα με το δεξί, ενώ πέντε έχουν σημειωθεί εκτός περιοχής.

Ο Μέσι εξακολουθεί να απέχει από ένα ιστορικό ρεκόρ: τα 13 γκολ του Ζιστ Φοντέν σε μία και μόνο διοργάνωση, το 1958 στη Σουηδία. Ωστόσο, με πέντε γκολ ήδη από τη φάση των ομίλων και αρκετά παιχνίδια μπροστά του, ο Αργεντινός δείχνει ικανός να απειλήσει ακόμη και αυτό το επίτευγμα.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ, απέναντι στη Σερβία το 2006, ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία με τρόπο που μοιάζει να αψηφά τη φθορά του χρόνου.