Η Αργεντινή νίκησε την Αυστρία με 2-0, ενώ η Αλγερία επικράτησε και αυτή με ανατροπή 2-1 της Ιορδανίας.

Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα από τον 10ο όμιλο του φετινού Μουντιάλ που πήρε την πρόκριση για τα νοκ-άουτ του τουρνουά. Με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει δις και να διαμορφώνει το τελικό σκορ (2-0) απέναντι στην Αυστρία, όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, η Αλμπισελέστε έκανε το 2/2 και έφτασε τους 6 πόντους.

Παράλληλα, η νίκη με ανατροπή της Αλγερίας κόντρα στην Ιορδανία με 2-1, έδωσε την πρωτιά στην Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έτσι, στην τελευταία αγωνιστική (28/6), Αυστρία και Αλγερία θα δώσουν μάχη για τη 2η θέση, ενώ οι αποκλεισμένοι πλέον Ιορδανοί θα πάνε για το καλύτερο δυνατό κόντρα στους Λατινοαμερικάνους.

Η βαθμολογία:

Αργεντινή 6β. (5-0) Αυστρία 3β. (3-3) Αλγερία 3β. (2-4) Ιορδανία 0β. (2-5)

Η τελευταία αγωνιστική

05:00 Ιορδανία - Αργεντινή (28/6)

05:00 Αλγερία - Αυστρία (28/6)