Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του δέκατου ομίλου
Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα από τον 10ο όμιλο του φετινού Μουντιάλ που πήρε την πρόκριση για τα νοκ-άουτ του τουρνουά. Με τον Λιονέλ Μέσι να σκοράρει δις και να διαμορφώνει το τελικό σκορ (2-0) απέναντι στην Αυστρία, όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, η Αλμπισελέστε έκανε το 2/2 και έφτασε τους 6 πόντους.
Παράλληλα, η νίκη με ανατροπή της Αλγερίας κόντρα στην Ιορδανία με 2-1, έδωσε την πρωτιά στην Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έτσι, στην τελευταία αγωνιστική (28/6), Αυστρία και Αλγερία θα δώσουν μάχη για τη 2η θέση, ενώ οι αποκλεισμένοι πλέον Ιορδανοί θα πάνε για το καλύτερο δυνατό κόντρα στους Λατινοαμερικάνους.
Η βαθμολογία:
- Αργεντινή 6β. (5-0)
- Αυστρία 3β. (3-3)
- Αλγερία 3β. (2-4)
- Ιορδανία 0β. (2-5)
Η τελευταία αγωνιστική
05:00 Ιορδανία - Αργεντινή (28/6)
05:00 Αλγερία - Αυστρία (28/6)
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