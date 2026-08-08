Χαμός στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς πολλαπλά δημοσιεύματα από Ευρώπη και Αργεντινή αναφέρουν πως ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, έφυγε από τη ζωή. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την οικογένειά του.

Σε θλίψη βυθίστηκε ο Λιονέλ Μέσι, η οικογένειά του καθώς και ολόκληρη η ποδοσφαιρική και μη Αργεντινή, στην είδηση του θανάτου του πατέρα του, Χόρχε, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών το βράδυ της Παρασκευής (7/8) στο Ροσάριο, όπως μεταδίδουν κορυφαία αθλητικά ΜΜΕ της χώρας αλλά και της Ευρώπης, χωρίς πάντως την επίσημη επιβεβαίωση από την οικογένεια του Pulga.

Ήδη κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες πως ο 68χρονος βρισκόταν σε κακή κατάσταση, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, ο 39χρονος σούπερ σταρ είχε δηλώσει μετά το χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία, πως ο λόγος που είχε βάλει τα κλάματα είχε να κάνει με μια δύσκολη κατάσταση που βιώνει.

Ο πατέρας του Μέσι λειτουργούσε ως μάνατζερ και σύμβουλος του γιου του. Είχε μετακομίσει από την Αργεντινή στη Βαρκελώνη μαζί του,, παλαιότερα, για να βρίσκεται κοντά του, ενώ τον συμβούλευε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

💔Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años



🫶🏻Desde SPORT, trasladamos nuestras condolencias a Leo Messi y a toda su familia pic.twitter.com/XE2bZgk2Fj August 8, 2026

Jorge Messi, padre di Leo, si è spento a 68 anni.

Negli ultimi mesi ha combattuto contro un grave problema di salute.#DAZN pic.twitter.com/F8NRwnkUDX — DAZN Italia (@DAZN_IT) August 8, 2026

⚫ FALLECIÓ JORGE MESSI ⚫



👉 Jorge Messi, padre de Lionel y una figura clave en la carrera del capitán argentino, falleció tras atravesar un delicado cuadro de salud.



❤️ Desde el equipo de Rosario3, enviamos nuestras condolencias y fuerzas para la familia Messi. pic.twitter.com/5HJHNMDDzr August 8, 2026

Leo Messi está viviendo uno de los momentos más duros para él y su familia. Su padre, Jorge Horacio Messi, ha fallecido a los 68 años este 8 de agosto de 2026 🖤.



El padre del astro argentino estaba ingresado en el hospital de Rosario, en Argentina. El empresario estaba… pic.twitter.com/bwEtQsDl0O — Revista ¡HOLA! (@hola) August 8, 2026