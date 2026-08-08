Μέσι: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Αργεντίνου μάγου σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα

Μέσι: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Αργεντίνου μάγου σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα

Μανώλης Μακρόπουλος
Μέσι: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Αργεντίνου μάγου σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα
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Χαμός στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς πολλαπλά δημοσιεύματα από Ευρώπη και Αργεντινή αναφέρουν πως ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, έφυγε από τη ζωή. Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την οικογένειά του.

Σε θλίψη βυθίστηκε ο Λιονέλ Μέσι, η οικογένειά του καθώς και ολόκληρη η ποδοσφαιρική και μη Αργεντινή, στην είδηση του θανάτου του πατέρα του, Χόρχε, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών το βράδυ της Παρασκευής (7/8) στο Ροσάριο, όπως μεταδίδουν κορυφαία αθλητικά ΜΜΕ της χώρας αλλά και της Ευρώπης, χωρίς πάντως την επίσημη επιβεβαίωση από την οικογένεια του Pulga.

Ήδη κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες πως ο 68χρονος βρισκόταν σε κακή κατάσταση, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, ο 39χρονος σούπερ σταρ είχε δηλώσει μετά το χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στην Αλγερία, πως ο λόγος που είχε βάλει τα κλάματα είχε να κάνει με μια δύσκολη κατάσταση που βιώνει.

Ο πατέρας του Μέσι λειτουργούσε ως μάνατζερ και σύμβουλος του γιου του. Είχε μετακομίσει από την Αργεντινή στη Βαρκελώνη μαζί του,, παλαιότερα, για να βρίσκεται κοντά του, ενώ τον συμβούλευε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

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