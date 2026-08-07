Νέα συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει ούτε να πλυθεί»

Συγκλονιστικές καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα περιγράφουν σοβαρή επιδείνωση της υγείας του χωρίς έγκαιρη παρέμβαση.

Σχεδόν έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης, στην οποία κατηγορούνται επτά επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στην ιατρική ομάδα παρακολούθησής του. Η εισαγγελική αρχή να υποστηρίζει ότι παραλείψεις και αμέλεια στην παροχή ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να συνέβαλαν στον θάνατο του θρυλικού Αργεντινού ποδοσφαιριστή. Από τις πιο συγκλονιστικές καταθέσεις ήταν εκείνη του φυσικοθεραπευτή και μασέρ Νικολάς Ταφαρέλ, ο οποίος περιέγραψε τη δραματική επιδείνωση της σωματικής και ψυχολογικής κατάστασης του Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

«Δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι»

Καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου, ο Ταφαρέλ ανέφερε ότι ο Μαραντόνα «δεν σηκωνόταν από το κρεβάτι, δεν ήθελε να φάει και αρνιόταν ακόμη και να πλυθεί». Όπως είπε, είχε εκφράσει επανειλημμένα τις ανησυχίες του προς την ιατρική ομάδα, ζητώντας να υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασής του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αναπαράχθηκε ηχητικό μήνυμα που επιβεβαίωνε τις σχετικές παρεμβάσεις του.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι είχε επισημάνει πολλές φορές την επιδείνωση της υγείας του πρώην αρχηγού της εθνικής Αργεντινής, χωρίς όμως να διαπιστώσει ουσιαστική ανταπόκριση. «Τους ενημέρωνα για τα προβλήματα που έβλεπα, αλλά δεν είδα ούτε συγκεκριμένες ενέργειες ούτε άμεση αντιμετώπιση», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Μαραντόνα παρουσίαζε έντονα οιδήματα: «Ήταν πρησμένος, τα πόδια του είχαν πρηστεί...». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γιατροί τον καθησύχαζαν διαρκώς, λέγοντάς του πως η κατάσταση θα βελτιωνόταν. «Μου έλεγαν να μην ανησυχώ, ότι όλα αυτά θα περνούσαν. Όταν βρίσκεσαι σε τέτοια κατάσταση, εμπιστεύεσαι τους γιατρούς και πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά. Όμως αυτό δεν συνέβη», ανέφερε.

Η τελευταία συνάντηση και το «όχι» στο μάτε

Ο Ταφαρέλ θυμήθηκε και την τελευταία φορά που είδε τον Μαραντόνα, στις 24 Νοεμβρίου 2020, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Όπως κατέθεσε, του πρότεινε να καθίσουν μαζί και να πιουν ένα μάτε, το παραδοσιακό αφέψημα της Αργεντινής, όμως εκείνος αρνήθηκε. «Μου είπε: "Δεν θέλω τίποτα, Ταφίτα, φτάνει πια". Τον ρώτησα: "Τι εννοείς όταν λες 'φτάνει πια';" και μου απάντησε: "Τίποτα... φτάνει πια. Ως εδώ..."».

Τα ερωτήματα γύρω από τον χρόνο του θανάτου

Ένα από τα βασικά ζητήματα της δίκης αφορά τον χρόνο και τις συνθήκες του θανάτου του Μαραντόνα. Σύμφωνα με τα πορίσματα των ιατροδικαστών, ο Μαραντόνα παρέμεινε για ώρες σε επιθανάτια αγωνία πριν καταλήξει, αν και οι ειδικοί διαφωνούν ως προς την ακριβή διάρκειά της. Οι επτά κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν ποινές κάθειρξης έως και 25 ετών, απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι ενήργησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και ότι οι πράξεις τους δεν συνδέονται άμεσα με τα αίτια του θανάτου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν συνομιλίες από ομαδική συνομιλία των ανδρών ασφαλείας που βρίσκονταν στην κατοικία του Μαραντόνα. Μετά τον θάνατό του, σύμφωνα με τα μηνύματα που αναγνώστηκαν στο δικαστήριο, σχολίαζαν ότι οι γιατροί «είχαν πανικοβληθεί» και ότι «θα κατέληγαν στη φυλακή».