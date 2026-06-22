Η Αργεντινή έκανε το δύο στα δύο νικώντας την Αυστρία με 2-0 σε ένα ματς που θα θυμόμαστε μόνο για το ρεκόρ του Μέσι που έφτασε τα 18 γκολ πετυχαίνοντας και τα δύο της ομάδας του οδηγώντας στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με ένα ακόμα σόου του Λιονέλ Μέσι η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας, έφτασε τις 2 νίκες, προκρίθηκε στην επόμενη φάση και ουσιαστικά κλείδωσε την πρωτιά, καθώς θα μιλάμε για το απόλυτο θαύμα αν χάσει την πρωτιά από την Ιορδανία, καθώς θα πρέπει να κερδίσει την Αλγερία και μετά και την Αργεντινή, κάτι που σε απλά ελληνικά δεν γίνεται. Ο Μέσι πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του και έφτασε τα 18, ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ και άφησε πίσω του τον Κλόζε που έχει 16.

Η Αυστρία από την πλευρά της δεν έκανε απολύτως τίποτα και στο δεύτερο ημίχρονο που είχε τον έλεγχο απείλησε μόλις μία φορά τον Μαρτίνες με τους Αργεντινούς3 ουσιαστικά να παίρνουν το τρίποντο με σβησμένες μηχανές.

Παράσταση Μέσι στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Αργεντινής με την Αυστρία ήταν μια παράσταση του τεράστιου Λιονέλ Μέσι. Ο δεύτερος καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει πατήσει το πόδι του στην γη (μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα), έκανε τα πάντα. Σκόραρε γράφοντας ιστορία καθώς έφτασε τα 17 γκολ ξεπερνώντας τον Κλόζε, έχασε πέναλτι και βρέθηκε ακόμα δύο φορές κοντά στο να σκοράρει χωρίς να τα καταφέρει.

Σε όλο αυτό το διάστημα οι τυπικά φιλοξενούμενοι δεν έκαναν απολύτως τίποτα, καθώς ακόμα και όταν είχαν τον έλεγχο δεν μπορούσαν να απειλήσουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Χαμένο πέναλτι στο ξεκίνημα ο Μέσι

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Μια αρχή που θα μπορούσε να ήταν ονειρική για την Αργεντινή η οποία κέρδισε πέναλτι μετά από υπόδειξη του VAR σε καθαρή ανατροπή του Λαουτάρο Μαρτίνες. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε στο 8' ο Μέσι, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Ο σούπερ σταρ των Αργεντινών βρέθηκε ακόμα δύο φορές κοντά στο να σκοράρει. Συγκεκριμένα στο 19' ο Σλάγκερ κατάφερε να τον νικήσει στο τετ α τετ και να κρατήσει το μηδέν στην άμυνά του.

Στο 33' και πάλι μετά από ωραία προσπάθεια της Αργεντινής αρχικά ο Σλάγκερ είχε προλάβει τον Λαουτάρο και στην συνέχεια η μπάλα στρώθηκε στον Μέσι που σούταρε πάνω στον Αλάμπα, χάνοντας ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία.

Η τέταρτη ήταν και η φαρμακερή για τον Μέσι

Πέντε λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 38' η Αργεντινή κατάφερε να βρει αυτή την φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα της Αυστρίας. Οι τυπικά γηπεδούχοι έκρυψαν την μπάλα αλλάζοντάς την εξαιρετικά και αυτή έφτασε στον Μέσι που με εξαιρετικό πλασέ έκανε το 1-0 και έγραψε όπως αναφέραμε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ φτάνοντας τα 17. Το 1-0 έμεινε ως το τέλος με την Αργεντινή να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Κακό ημίχρονο με μόλις μια ευκαιρία από Αυστρία

Στο δεύτερο ημίχρονο το θέαμα που παρουσίασαν και οι δύο ομάδες ήταν ακόμα χειρότερο με την Αργεντινή να είναι πίσω και να περιμένει και την Αυστρία να έχει τον έλεγχο αλλά να μην μπορεί να σκοράρει. Ουσιαστικά οι Αυστριακοί απείλησαν μόλις μία φορά με απευθείας φάουλ του Σάμπιτσερ που έδιωξε ο Μαρτίνες.

Μίλησε και στο τέλος ο Μέσι που δεν έχει αντίπαλο

Με την Αργεντινή να κρατάει με άνεση και την Αυστρία να μην μπορεί να κάνει μια καλή φάση, όλα έδειχναν πως το ματς πήγαινε για το 1-1. Ωστόσο στο τέλος μίλησε και πάλι ο Μέσι με τον Αργεντινό σούπερ σταρ μετά από φάση διαρκείας στις καθυστερήσεις να κάνει το 2-0 και να φτάνει έτσι τα 18 γκολ.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Λ. Μαρτίνες, Ρομέρο (57' Οταμέντι), Μεντίνα (82' Ταλιαφίκο), Μολίνα, Ντε Πολ (82' Παρέδες), ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Αλμάντα (65' Άλβαρες), Λαουτάρο Μαρτίνες (65' Γκονζάλες) και Μέσι.

Αυστρία (Ραλφ Ράγκνιγκ): Α. Σλάγκερ, Ντάνσο, Πος (68' Πρας), Αλάμπα (68' Φριντλ), Ξ. Σλάγκερ, Σάιβαλντ, Σάμπιτζερ, Σμιντ (79' Βίμερ), Λάιμερ, Βάνερ (68' Αρναούτοβιτς) και Γκρέγκοριτς (85' Τσουκουεμέκα).