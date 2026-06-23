Με ασφυκτική πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, η Αλγερία ανέτρεψε το 1-0 της Ιορδανίας σε 1-2 και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης.

Παρότι έμεινε πίσω στο σκορ χάρη σε γκολ του Ρασντάν (36') από το πρώτο μέρος, η Αλγερία κατόρθωσε να ανατρέψει το αποτέλεσμα κόντρα στην Ιορδανία, πετυχαίνοντας δυο γκολ από κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε ένα τρίποντο που τη στέλνει σε τελικό πρόκρισης με την Αυστρία.

Μάλιστα, το τελικό 1-2 των Αφρικανών έδωσε και την πρωτιά του 10ου ομίλου στην Αργεντινή του Λίο Μέσι, ενώ οι Ιορδανοί δεδομένα έμειναν εκτός.

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρία μόλις στο 1ο λεπτό για τους τυπικά γηπεδούχους, όταν η κεφαλιά του Ρασντάν από καλή θέση έφυγε άουτ. Ωστόσο ύστερα χρειάστηκε να φτάσουμε στο 20' για να δούμε απειλητική στιγμή. Ο Μαχρέζ δέχθηκε την μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, βγήκε τετ-α-τετ όμως μπερδεύτηκε και δεν μπόρεσε να εκτελέσει.

Παρόμοια στιγμή είδαμε και στο 33ο λεπτό, όμως και πάλι ο ηγέτης της Αλγερίας δεν κατάφερε να σκοράρει, αφού ο Αμπντουλάιλα του είπε «όχι». Σα να μην έφτανε αυτό και κόντρα στη ροή του ματς, η Ιορδανία άνοιξε το σκορ. Στο 36' και μετά από φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Ρασντάν, εκείνος σούταρε δυνατά και την είδε να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Βλάντιμιρ Πέκτοβιτς προχώρησε σε αλλαγές με τη σέντρα του β' μέρους, όμως η ομάδα του άργησε να δημιουργήσει αξιόλογη φάση, μέχρι το 54' και το δυνατό σουτ του Μάζα που έδιωξε ο Αμπντουλάιλα. Ωστόσο, ο κίπερ της Ιορδανίας δεν είχε απάντηση στο 69'. Ο Μαχρέζ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μπενμπουαλί (μπήκε αλλαγή) ισοφάρισε σε 1-1 με ωραία κεφαλιά.

Η ασφυκτική πίεση των Αφρικανών έφερε εκ νέου αποτέλεσμα, αφού ξανά από εκτέλεση κόρνερ ήρθε η ανατροπή, με τον Γκουίρι να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην άμυνα των Ιορδανών και να γράφει το τελικό 1-2 με κοντινό τελείωμα στο 82'.

Ιορδανία (Τζαμπάλ Σελάμι): Αμπντουλάιλα, Νασίμπ, Αλ-Αράμπ, Αμπουνταχάμπ, Χαντάντ, Αλ-Ρασντάν, Αλ-Ραουαμπντέ, Αμπού Τάχα, Αλ-Μαρντί (76' Ελ Φακτουρί), Ολβάν, Ταμάρι.

Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αϊτ-Νουρί (85' Χατζάμ), Μπουνταουϊ (46' Μπενμπουαλί), Μάζα, Ζερουκί(46' Μπενταλέμπ), Μαχρέζ (76' Μούσα), Σαϊμπί, Γκουιρί.