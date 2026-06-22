Αργεντινή - Αυστρία: Ο Μέσι ξανά βασικός

Αργεντινή - Αυστρία: Ο Μέσι ξανά βασικός
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Ο Λιονέλ Μέσι ξεκινάει για την Αργεντινή κόντρα στην Αυστρία.

Ο Λιονέλ Μέσι μετά την παράσταση που έδωσε με την Αλγερία θα ηγηθεί της Αργεντινής και στην αναμέτρηση με την Αυστρία για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου.

Ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι θα είναι στην επίθεση με τον Λαουτάο Μαρτίνες. Στο τέρμα θα είναι ο Ντιμπού Μαρτίνες και στην άμυνα οι Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο και Μεντίνα. Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκοναι οι Ντε Πολ, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Αλμάντα.

Η Αυστρία θα παραταχθεί με 4-2-3-1. Στο τέρμα θα είναι ο Α. Σλάγκερ, στην άμυνα οι Πος, Ντάνσο, Αλάμπα, Λάιμερ, στα χαφ οι Χ. Σλάγκερ, Σάιβαλντ και τριάδα πίσω από τον Γκέγκοριτς, οι Σμιντ, Βάνερ, Σάμπιτσερ.

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@Photo credits: INTIME

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