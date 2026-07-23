Ο Σέρχιο Ράμος δημοσίευσε μια φωτογραφιά όπου «κοιμάται» δίπλα στα δυο τρόπαια Μουντιάλ της Ισπανίας και πολλοί το θεώρησαν τρολάρισμα προς τον Λιονέλ Μέσι.

Το Μουντιάλ του 2026 ανήκει πλέον στο παρελθόν, ωστόσο τα... απόνερά του υφίστανται ακόμη, καθώς δεν έχει περάσει ούτε μια εβδομάδα από τον τελικό της 19ης Ιουλίου.

Η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο, με αρκετούς θρύλους της Ρόχα να δίνουν το «παρών» στις εξέδρες του MetLife Stadium. Ένας εξ' αυτών ήταν και ο Σέρχιο Ράμος.

Ο σπουδαίος κεντρικός αμυντικός πανηγύρισε με την ψυχή του την επιτυχία της πατρίδας του, όπως είχε πράξει και το 2010 ως μέλος της Εθνικής. Πέραν αυτού όμως, δημοσίευσε και μια φωτογραφία στα social media, που... άναψε φωτιές και συνδέθηκε με πιθανό τρολάρισμα προς τον Λιονέλ Μέσι.

Σε αυτή, ο Ράμος απεικονίζεται να... κοιμάται δίπλα στα δυο τρόπαια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στιγμιότυπο ανάλογο με αυτό που είχε ανεβάσει και ο Αργεντίνος μάγος το 2022, όταν κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο Κατάρ.