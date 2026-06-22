Μουντιάλ 2026: Ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων για τον Αρκάνζο του Πράσινου Ακρωτηρίου
Ο μεταγραφικός πυρετός συνεχίζεται για τα καλά, παρά το γεγονός πως όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ασχολείται με το Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.
Μια από τις (48) ομάδες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής είναι φυσικά το Πράσινο Ακρωτήρι, που στην πρεμιέρα κατόρθωσε να κρατήσει στο μηδέν (0-0) την πανίσχυρη Ισπανία, ενώ τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/6) πήρε νέα ισοπαλία, αυτή τη φορά με 2-2 κόντρα στην Ουρουγουάη.
Ο ποδοσφαιριστής που έχει ξεχωρίσει από τον σύλλογο, πέραν του κίπερ Βοζίνια, είναι ο εξτρέμ Τέλμο Αρκάνζο. Γεννηθείς το 2001 στην Πορτογαλία, ο 25χρονος winger είναι από τους πιο απειλητικούς παίκτες της ομάδας του, ενώ μάλιστα ήταν και εκείνος που ξεκίνησε τη φάση για το πρώτο γκολ κόντρα στους Ουρουγουανούς. Αγωνίζεται στη Βιτόρια Γκιμαράες, με την οποία έχει καταγράψει από το 2023 75 συμμετοχές (8 γκολ και 5 ασίστ) και φαίνεται πως δεν περνάει απαρατήρητος από την αγορά.
Αυτό διότι σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, σύλλογοι από την Ελλάδα, την Αγγλία και την Τουρκία, χωρίς να κατονομάζονται, εξετάζουν την περίπτωσή του.
🚨🇨🇻 Telmo Arcanjo is attracting interest from clubs in England, Turkey and Greece.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 22, 2026
The Cape Verde international impressed again at the 2026 FIFA World Cup, creating the move that led to his side's opening goal in the 2-2 draw against Uruguay and further boosting his profile. pic.twitter.com/zvHD6Zlxvk
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