Ο Σκαλόνι ετοιμάζεται για το ματς της Αργεντινής με την Αυστρία στο Παγκόσμιο, έχοντας εδραιωθεί ως ένας εκ των πιο πετυχημένων τεχνικών στην ιστορία της «Aλμπισελέστε».

Ήταν λίγοι μόλις μήνες μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022 όταν ο Λιονέλ Σκαλόνι είχε φτάσει στο σημείο να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την Εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της πορείας του παραμένει η βραδιά του τελικού απέναντι στη Γαλλία στο Κατάρ. Σύμφωνα με μαρτυρίες παικτών και συνεργατών του, η τελευταία ομιλία πριν από τη σέντρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Ο Σκαλόνι δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει τα λόγια του, με τη συγκίνηση να κυριαρχεί στα αποδυτήρια. Παρά το έντονο κλίμα, οι ποδοσφαιριστές του θεωρούν πως κατάφερε να μεταδώσει με τον δικό του τρόπο το μήνυμα που ήθελε πριν από τον σημαντικότερο αγώνα της σύγχρονης ιστορίας της Αργεντινής. Παρότι η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον ανέδειξε σε εθνικό ήρωα, ο ίδιος αποκάλυψε αργότερα ότι βίωσε μια δύσκολη προσωπική περίοδο. Τον Νοέμβριο του 2023, αμέσως μετά τη νίκη επί της Βραζιλίας για τα προκριματικά, προκάλεσε αίσθηση όταν δήλωσε δημόσια πως χρειαζόταν χρόνο για να σκεφτεί το μέλλον του στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, δεν απολάμβανε πλέον την καθημερινότητα της δουλειάς του και αισθανόταν την ανάγκη να αξιολογήσει την κατάσταση. Θεωρούσε πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός οφείλει να βρίσκεται στο απόλυτο επίπεδο πνευματικής και ψυχολογικής ετοιμότητας, κάτι που εκείνη την περίοδο πίστευε ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί. Τελικά παρέμεινε στη θέση του και δικαιώθηκε απόλυτα.

Υπό τις οδηγίες του η Αργεντινή κατέκτησε διαδοχικά το Copa America του 2021, τo Finalissima του 2022, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και το Copa America του 2024, δημιουργώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα σερί στην ιστορία της Εθνικής ομάδας. Από το 2018 μέχρι σήμερα, ο Σκαλόνι έχει χτίσει μια ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα στην πειθαρχία και τη διαχείριση προσωπικοτήτων. Δεν δίστασε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2022, εντάσσοντας βασικά στελέχη όπως οι Έντσο Φερνάντες, Αλέξις Μακ Άλιστερ και Χουλιάν Άλβαρες μετά την ήττα από τη Σαουδική Αραβία, επιλογές που αποδείχθηκαν καθοριστικές για την πορεία προς την κορυφή.

Σήμερα, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει αφορά τη διαχείριση της επόμενης ημέρας μετά την αποχώρηση του Άνχελ Ντι Μαρία από την Εθνική. Ο Τιάγκο Αλμάδα δείχνει να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές για να καλύψει το κενό, χωρίς όμως το ζήτημα να θεωρείται οριστικά λυμένο. Οι επιτυχίες της Αργεντινής εκτόξευσαν το ενδιαφέρον γύρω από τον Λιονέλ Σκαλόνι, έναν προπονητή που στην αρχή της θητείας του αντιμετωπίστηκε με έντονη δυσπιστία.

Χαρακτηριστική ήταν η σκληρή κριτική που είχε δεχθεί από τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος είχε δηλώσει πως «δεν μπορεί ούτε την κυκλοφορία να διευθύνει». Σήμερα, ωστόσο, ο Σκαλόνι συγκαταλέγεται πλέον δίπλα στους Σέζαρ Λουίς Μενότι και Κάρλος Μπιλάρδο, τους μοναδικούς Αργεντινούς ομοσπονδιακούς τεχνικούς που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο ντοκιμαντέρ «Η Μέθοδος Σκαλόνι», ο ψυχολόγος Φαμπιάν Χαλίφε επιχειρεί να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του Αργεντινού προπονητή, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που συνδυάζει τη συναισθηματική εγγύτητα με την πειθαρχία. «Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο είναι η ευαισθησία του. Μεγάλωσα παρακολουθώντας τους Μενότι, Μπιλάρδο και Μπασίλε, σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε το πρότυπο του σκληρού και απόμακρου ηγέτη. Ο Σκαλόνι εκπροσωπεί κάτι διαφορετικό. Είναι ένας άνθρωπος βαθιά συναισθηματικός, που δεν διστάζει να συγκινηθεί, να δακρύσει και να εκφράσει ανοιχτά τα συναισθήματά του», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανθρώπινη αυτή πλευρά του Σκαλόνι έχει φανεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Αργεντινός τεχνικός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν ο νεαρός επιθετικός Χοακίν Πανικέγι υπέστη σοβαρό τραυματισμό με ρήξη χιαστού, σε μια στιγμή που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη συναισθηματική σύνδεση που διατηρεί με τους ποδοσφαιριστές του.