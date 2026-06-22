Ο Βαμπέτα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του πως ο Ραφίνια αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα, φήμες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαωθεί.

Ο Ραφίνια βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον πρώην διεθνή Μάρκος Αντρέ Μπατίστα Σάντος, γνωστό και ως Βαμπέτα, να προχωράει σε μερικούς ισχυρισμούς σχετικά με την προσωπική κατάσταση του παίκτη.

Μάλιστα τα σχόλια αυτά ήρθαν στο «φως» λίγο μετά την επιβεβαίωση ότι ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα θα έχανε την επερχόμενη αναμέτρηση της Βραζιλίας με τη Σκωτία λόγω τραυματισμού.

Ωστόσο, η συζήτηση γρήγορα απομακρύνθηκε από το ποδόσφαιρο, αφού ο Βαμπέτα υπαινίχθηκε ότι ο επιθετικός της «Σελεσάο» αντιμετώπιζει σημαντικά προβλήματα εκτός γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο podcast «Red Cast», ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002 ισχυρίστηκε ότι ο Ραφίνια αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή δυσκολίες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο και μάλιστα τόνισε πως ο παίκτης «προσεύχεται» να προχωρήσει σύντομα η μεταγραφή του στην Αλ Χιλάλ, ώστε να μπορέσει να βγει από αυτό το «τέλμα».

«Ο Ραφίνια αντιμετωπίζει σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα. Προσεύχεται να μπορέσει να ενταχθεί στην Αλ Χιλάλ, γιατί περνάει πολύ δύσκολα», σημείωσε ο άλλοτε διεθνής εξτρέμ.

Segundo o Vampeta, problemas familiares e financeiros vem pesando para o Raphinha ter um desempenho abaixo na Seleção Brasileira.



O ex-jogador e agora comentarista comentou que, o Barcelona deseja vender o camisa 11 nesta janela de transferência para o futebol árabe.… pic.twitter.com/LT334pZV6z June 21, 2026

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έμειναν αναπάντητοι και μεταξύ εκείνων που αντέδρασαν ήταν και ο Ιγκόρ Παντίγια, μια προσωπικότητα που είναι γνωστό ότι είναι κοντά στον Βραζιλιάνο, ο οποίος αμφισβήτησε έντονα τις ανυπόστατες φήμες του Βαμπέτα, δηλώνοντας πως: «Θα πρέπει να εξηγήσεις αυτά τα ψέματα, φίλε μου».

Προς το παρόν, πάντως ούτε ο Ραφίνια ούτε οι εκπρόσωποί του έχουν σχολιάσει δημόσια το θέμα, με τον ίδιο τον παίκτη να είναι προσηλωμένος στη γρήγορη αποκατάσταση του.