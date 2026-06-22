Μουντιάλ 2026: Στον «αέρα» ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ λόγω κακοκαιρίας

Η σέντρα στον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ θα μπορούσε να καθυστερήσει, εξαιτίας της κακοκαιρίας που προβλέπεται στη Φιλαδέλφεια την ημέρα της αναμέτρησης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του γαλλικού «RMC» η έναρξη στον αγώνα της Γαλλίας κόντρα στο Ιράκ για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα μπορούσε να καθυστερήσει για πάνω από μισή ώρα, καθώς, συμφώνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένονται σφοδρές καταιγίδες στην Φιλαδέλφεια, περιοχή στην οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η αναμέτρηση.

🚨🚨| JUST IN: France vs Iraq is under serious threat of 𝐀𝐁𝐀𝐍𝐃𝐎𝐍𝐌𝐄𝐍𝐓 due to storms forecast over Philadelphia for several hours. ⛈️🇫🇷



[@RMCsport] pic.twitter.com/46IcwQsog0 June 22, 2026

Θυμίζουμε πως το τουρνουά επιβάλλει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας που απαιτεί υποχρεωτική παύση στο ματς σε περίπτωση κεραυνού κοντά στο στάδιο. Εάν δηλαδή καταγραφεί κεραυνός σε ακτίνα περίπου 13 χιλιομέτρων από την αρένα, ο αγώνας οφείλει να διακοπεί για τουλάχιστον 30 λεπτά, ενώ σε περίπτωση που το χτύπημα επαναληφθεί, η αναμέτρηση θα σταματήσει για άλλα 30 λεπτά.

Θυμίζουμε πως οι κανόνες για την αναστολή παιχνιδιών λόγω καιρικών συνθηκών βασίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και πέρσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου αρκετοί αγώνες διακόπηκαν ή αναβλήθηκαν λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.