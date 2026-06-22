Οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Βέλγιο - Ιράν 0-0.

Το Βέλγιο και το Ιράν προσπάθησαν, είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν αφού και οι Κουρτουά, Μπεϊρανβάντ έκαναν σπουδαίες αποκρούσεις κι έτσι το 0-0 σφράγισε την αναμέτρηση.

Ο φορ του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι σκόραρε στο 25' σε φοβερή κομπίνα και πάσα του Χατζισαφί, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε μετά τον έλεγχο στο VAR.

Στο 64' ο Μπεϊρανβάντ έκανε την απόκρουση του Μουντιάλ σε σουτ του Ντε Κάιπερ και στο 66' οι Βέλγοι έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ενγκόι. Ο παίκτης του Βελγίου ανέτρεψε ως τελευταίος τον Ταρέμι κι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Το Βέλγιο κράτησε, όμως, τη μπάλα και στο φινάλε είχε νέα σημαντική ευκαιρία με τον Ντε Κάιπερ να μην μπορεί και πάλι να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Τα highlights του αγώνα