Βέλγιο: Εποχή Φαν Μπόμπελ
Νέα εποχή ξεκινά στην εθνική Βελγίου, με τον Μαρκ Φαν Μπόμελ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας. Η βελγική ομοσπονδία ανακοίνωσε τον Ολλανδό τεχνικό, ο οποίος αναλαμβάνει να οδηγήσει τους «Κόκκινους Διαβόλους» στην επόμενη ημέρα.
Ο Φαν Μπόμελ, ο οποίος στο παρελθόν είχε βρεθεί στο ραντάρ του Παναθηναϊκού, παίρνει πλέον τη θέση του Ρούντι Γκαρσιά, ο οποίος αποχώρησε μετά το Μουντιάλ του 2026. Το τιμόνι του Βελγίου περνά έτσι στα χέρια του Ολλανδού τεχνικού, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.
Ο άλλοτε παίκτης της Μπαρτσελόνα και Μίλαν στο παρελθόν έχει δουλέψει σε Αϊντχόφεν, Βόλφσμπουργκ και Αντβέρπ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Φαν Μπόμελ γίνεται μόλις ο δεύτερος Ολλανδός που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Βελγίου. Ο πρώτος ήταν ο Ντικ Άντβοκατ, ο οποίος είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας το 2009.
Welcome, Mark Van Bommel! 👋— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 24, 2026
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