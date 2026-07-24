Τη λύση για την άκρη του πάγκου της βρήκε το Βέλγιο, όπου ανακοίνωσε την πρόσληψή του Μαρκ Φαν Μπόμπελ.

Νέα εποχή ξεκινά στην εθνική Βελγίου, με τον Μαρκ Φαν Μπόμελ να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας. Η βελγική ομοσπονδία ανακοίνωσε τον Ολλανδό τεχνικό, ο οποίος αναλαμβάνει να οδηγήσει τους «Κόκκινους Διαβόλους» στην επόμενη ημέρα.



Ο Φαν Μπόμελ, ο οποίος στο παρελθόν είχε βρεθεί στο ραντάρ του Παναθηναϊκού, παίρνει πλέον τη θέση του Ρούντι Γκαρσιά, ο οποίος αποχώρησε μετά το Μουντιάλ του 2026. Το τιμόνι του Βελγίου περνά έτσι στα χέρια του Ολλανδού τεχνικού, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο άλλοτε παίκτης της Μπαρτσελόνα και Μίλαν στο παρελθόν έχει δουλέψει σε Αϊντχόφεν, Βόλφσμπουργκ και Αντβέρπ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Φαν Μπόμελ γίνεται μόλις ο δεύτερος Ολλανδός που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Βελγίου. Ο πρώτος ήταν ο Ντικ Άντβοκατ, ο οποίος είχε καθίσει στον πάγκο της ομάδας το 2009.