Η Ισπανία έστησε πάρτι απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργη Δώνη κι έκανε άλμα πρόκρισης για τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ Δείτε τα highlights του ματς.

Το πάθημα της πρεμιέρας από το Πράσινο Ακρωτήρι έγινε μάθημα για την Ισπανία, η οποία τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων παρουσίασε ένα πολύ πιο σοβαρό πρόσωπο απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ρόχα έπιασε από το λαιμό την ομάδα του Γιώργου Δώνη και με πρωταγωνιστή τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ πανηγύρισε μια άνετη πρόκριση με 4-0 που την έστειλε με το ένα πόδι στη φάση των «32» του Μουντιάλ. Δείτε τα τέσσερα γκολ της αναμέτρησης και τις καλύτερες στιγμές στο βίντεο που ακολουθεί.