Βέλγιο: Αποχωρεί ο Γκαρσία - Το φαβορί για να τον αντικαταστήσει
Μπορεί ο Ρούντι Γκαρσία να εκπλήρωσε τους στόχους που είχαν τεθεί από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου, οδηγώντας την εθνική ομάδα της χώρας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντούτοις το συμβόλαιό του δεν θα ανανεωθεί.
Όπως ανακοίνωσε η RBFA, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην επεκτείνουν τη συνεργασία τους, με τον Γάλλο προπονητή να αποχωρεί από τους Κόκκινους Διαβόλους μετά από 17 μήνες. Μάλιστα, οι ιθύνοντες της Ομοσπονδίας κινούνται ήδη για την πρόσληψη του αντικαταστάτη του Γκαρσία, έχοντας καταλήξει στην περίπτωση του Μαρκ Φαν Μπόμελ.
O Ολλανδός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε περάσει από το Βέλγιο μεταξύ 2022 και 2024, όταν είχε οδηγήσει την Αντβέρπ στην κατάκτηση τριών τίτλων αλλά και στη φάση των ομίλων του Champions League. Από εκεί και πέρα, έχει δουλέψει επίσης σε Αϊντχόφεν (2018-2019) και Βόλφσμπουργκ (2021), δίχως να γνωρίσει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.
𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗕𝗙𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝘂𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 20, 2026
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