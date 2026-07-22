Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ βρίσκεται μια ανάσα από το να αναλάβει το Βέλγιο, καθώς όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη χώρα, έχει δώσει τα χέρια για συμβόλαιο έως το EURO 2028.

Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν στα «ραντάρ» του Παναθηναϊκού, είναι, όπως όλα δείχνουν, ο άνθρωπος που θα διαδεχθεί τον Ρούντι Γκαρσιά στον πάγκο της εθνικής Βελγίου.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βελγικά Μέσα, η ομοσπονδία έχει ήδη βρει τη λύση για την άκρη του πάγκου της στο πρόσωπο του 49χρονου Ολλανδού και οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία για συμβόλαιο έως το EURO 2028. Πλέον απομένουν μόνο οι υπογραφές, ώστε να ολοκληρωθεί τύπικα το deal και να ανακοινωθεί.

Η απόφαση ήρθε λίγες ημέρες μετά το διαζύγιο με τον Ρούντι Γκαρσιά, ο οποίος έκλεισε τον κύκλο του στους «Κόκκινους Διαβόλους» μετά την παρουσία της ομάδας στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Mark van Bommel, ex-#RAFC, wordt de nieuwe bondscoach van België. Op een paar details na is er een akkoord over een deal tot en met 2028. Zie @nieuwsbladsport. July 21, 2026

Για τον Φαν Μπόμελ θα πρόκειται για την πρώτη φορά που αναλαμβάνει ως πρώτος προπονητής εθνική ομάδα. Τελευταίος του σταθμός ήταν η Άντβερπ, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε σε PSV και Βόλφσμπουργκ. Αξίζει να αναφέρουμε πως εχει επίσης εμπειρία από εθνικές ομάδες ως βοηθός προπονητή, έχοντας περάσει από την Αυστραλία, τη Σαουδική Αραβία και την Κ17 της Ολλανδίας.

