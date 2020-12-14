Ούτε τώρα νίκη για το Βέλγιο, το οποίο έμεινε άσφαιρο κόντρα στο Ιράν του εξαιρετικού Ταρέμι (0-0) και παίζει την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.

Η χρυσή γενιά του Βελγίου συνεχίζει να απογοητεύει. Το Βέλγιο δεν έμαθε από τα λάθη της πρεμιέρας απέναντι στην Αίγυπτο και λίγες ημέρες αργότερα πέταξε ξανά βαθμούς απέναντι στο Ιράν του δραστήριου Ταρέμι. Ο φορ του Ολυμπιακού άλλωστε είχε ακυρωθέν γκολ, κερδισμένη κόκκινη και αρκετές απειλές εις βάρος των Red Devils, οι οποίοι με τη σειρά τους δεν αξιοποίησαν τις δικές τους ευκαιρίες κι έμειναν στο 0-0. Ένα σκορ που αφήνει τα πάντα ανοικτά στον όμιλο, με τους παίκτες του Ρούντι Γκαρσία πλέον να καίγονται για τρίποντο στην τελευταία «στροφή» απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Αφού ο Λουκάκου γλίτωσε με απλή κίτρινη νωρίς στο ματς για μια επικίνδυνη προβολή πάνω στον γκολκίπερ του Ιράν, το Βέλγιο απείλησε πρώτο στο παιχνίδι με σουτ του Ντε Κάιπερ από θέση βολής που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Μπιρανβάντ στο 9΄. Πέντε λεπτά αργότερα οι Ιρανοί απάντησαν με ξαφνικό σουτ του Κανανί που έδιωξε εντυπωσιακά ο Κουρτουά, αλλά λίγο αργότερα έριξαν ακόμα πιο ηχηρή προειδοποίηση. Στο 25΄συγκεκριμένα βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα με άριστο πλασέ του φορ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, από κομπίνα του Χατζισαφί, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από έλεγχο στο VAR.

Κόκκινη στη Βέλγιο με αύρα... Ταρέμι

Προοδευτικά το Βέλγιο ανέβασε ξανά ρυθμούς και απείλησε με προσπάθειες των Τίλεμανς και Ντε Κάιπερ, όμως ο γκολκίπερ των Ιρανών ήταν παρών για να κρατήσει το μηδέν. Οι Red Devils διατήρησαν την απόδοσή τους και στο ξεκίνημα του β΄μέρους, αλλά χρειάστηκαν ξανά τον Κουρτουά στο 53΄που έδιωξε εντυπωσιακά το βολέ του Ταρέμι. Έξι λεπτά αργότερα το κυρίαρχο Βέλγο σπατάλησε την κορυφαία ευκαιρία του αγώνα, όταν έπειτα από φάση διαρκείας ο Μπιρανβάντ έκανε την επέμβαση του αγώνα με το ένα χέρι στο πλασέ του Ντε Κάιπερ, ενώ ήταν ξαπλωμένος στο χορτάρι!

Και πάνω που οι Βέλγοι έδειχναν να πλησιάζουν στο γκολ, ο δαιμόνιος Ταρέμι έκανε ξανά τη ζημιά. Στο 67΄συγκεκριμένα έκλεψε τη μπάλα από τον Ενγκόι και πήγε να φύγει απέναντι από τον Κουρτουά, με τον ποδοσφαιριστή του Βελγίου να τον γκρεμίζει και να αντικρίζει απευθείας κόκκινη! Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ωστόσο, οι Red Devils είχαν τις ευκαιρίες τους να πάρουν το ματς. Στο 86΄ωστόσο ο γκολκίπερ του Ιράν είχε και πάλι την απάντηση στο πλασέ του Ντε Κάιπερ, ενώ στην τελευταία φάση το curler του Λουκεμπάκιο πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τις δυο ομάδες να μετρούν από δυο βαθμούς και την τελευταία στροφή να αποδεικνύεται καθοριστική στη μάχη της πρόκρισης.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Μενιέ (58΄Καστάνιε), Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Ράσκιν (58΄Φανάκεν), Τίλεμανς, Σαλεμάκερς (58΄Λουκεμπάκιο), Τροσάρ, Ντε Μπρόινε (87΄Φερνάντες-Πάρδο), Λουκάκου (73΄Θεατέ)

Ιράν (Αμίρ Γκαλανοέι): Μπιρανβάντ, Χαρντανί (46΄Γιαχανμπάκς), Κανάνι, Καλιζαντέχ, Νεμάτι, Χατζισαφί (66΄Μοχαμαντί), Γκόντος (79΄Μογκανλού), Εζατολάχι (Χοσεϊνζαντέχ), Ρεζαεϊάν, Μοχεμπί (66΄Τοραμπί), Ταρεμί