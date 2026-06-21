Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, είναι βασικός για το Ιράν στην αναμέτρηση με το Βέλγιο για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

O Μεχντί Ταρέμι για δεύτερο διαδοχικό ματς του Μουντιάλ 2026 θα είναι βασικός για το Ιράν. Ο διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού θα είναι ο μοναδικός προωθημένος για την εθνική του στον αγώνα με το Βέλγιο για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ματς που θα γίνει στο Λος Άντζελες.

Από την πλευρά τους οι Βέλγοι θα αγωνιστούν με όλα τους τα αστέρια, καθώς φανέλα βασικού έχουν πάρει μεταξύ άλλων οι Κουρτουά, Ντε Μπρόινε, Tροσάρ και Λουκάκου. Όσον αφορά τους Ιρανούς βασικός και αρχηγός θα είναι ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και νταμπλούχος του 2023, Εχσάν Χατζισαφί.

Η ενδεκάδα του Βελγίου: Κουρτουά - Μουνιέ, Ενγκόι, Μέχελ, Ντε Κάιπερ - Ρασκίν, Τιλεμάνς - Σαλεμάκερς, Ντε Μπρόινε, Τροσάρ - Λουκάκου

Η ενδεκάδα του Ιράν: Μιρανβάβντ - Χαρντάνι, Καλιζαντέχ, Κανάνι, Ανεμάτι, Χατζισαφί - Ραζαεϊάν, Εζατολάχι, Μοχέμπι, Γκόντος - Ταρέμι.