Ο Βάσκος τεχνικός έχει ξανά τη φωτογραφία του κορεό με τον Άντζα και τον Κυργιάκο που αναρτήθηκε στο περιθώριο του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε αρχικά κατεβάσει τη φωτογραφία με το κορεό του κυριακάτικου ντέρμπι των «αιωνίων», που προκάλεσε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Ωστόσο τελικώς αυτή η φωτογραφία βρίσκεται ξανά στο προφίλ του προπονητή του Ολυμπιακού στο Instagram του.

Ως γνωστόν οι «Πράσινοι» μίλησαν για διαφορετικούς κόσμους μεταξύ των δύο ομάδων και ότι εκείνοι ποτέ δεν θα άφηναν τον προπονητή τους να ανεβάσει κάτι τέτοιο. Για τους Πειραιώτες απάντησε ο εκ των αντιπροέδρων των Ερυθρόλευκων, Κώστας Καραπαπάς, με story που έκανε.