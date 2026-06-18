Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία των ομίλων μετά την πρώτη αγωνιστική

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία σε κάθε έναν από τους 12 ομίλους του φετινού Μουντιάλ μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής.

Με τη σπουδαία νίκη της Κολομβίας με 3-1 επί του Ουζμπεκιστάν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (18/6) ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική και στους 12 ομίλους του φετινού Μουντιάλ.

Από τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων ξεχώρισαν φυσικά οι «γκέλες» Ισπανίας (0-0 με Πράσινο Ακρωτήρι) και Πορτογαλίας (1-1 με Λ.Δ. Κονγκό), η ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο (1-1) αλλά και η επτάρα (7-1) της Γερμανίας επί του Κουρασάο.

Πλέον, οι 48 ομάδες ετοιμάζονται για τη δεύτερη «στροφή», που πρόκειται να κρίνει πολλά αναφορικά με την υπόθεση πρόκριση αλλά και την κατάταξη των χωρών στους βαθμολογικούς πίνακες. Μέχρι τότε, ας δούμε αναλυτικά τη βαθμολογία σε κάθε γκρουπ.

1ος όμιλος

Μεξικό 3β. (2-0) Νότια Κορέα 3β. (2-1) Τσεχία 0β. (1-2) Νότια Αφρική 0β. (0-2

2ος όμιλος

Ελβετία 1β. (1-1) Καναδάς 1β. (1-1) Κατάρ 1β. (1-1) Βοσνία 1β. (1-1)

3ος όμιλος

Σκωτία 3β. (1-0) Μαρόκο 1β. (1-1) Βραζιλία 1β. (1-1) Αϊτή 0β. (0-1)

4ος όμιλος

ΗΠΑ 3β. (4-1) Αυστραλία 3β. (2-0) Τουρκία 0β. (0-2) Παραγουάη 0β. (1-4)

5ος όμιλος

Γερμανία 3β. (7-1) Ακτή Ελεφαντοστού 3β. (1-0) Εκουαδόρ 0β. (0-1) Κουρασάο 0β. (1-7)

6ος όμιλος

Σουηδία 3β. (5-1) Ιαπωνία 1β. (2-2) Ολλανδία 1β. (2-2) Τυνησία 0β. (1-5)

7ος όμιλος

Νέα Ζηλανδία 1β. (2-2) Ιράν 1β. (2-2) Βέλγιο 1β. (1-1) Αίγυπτος 1β. (1-1)

8ος όμιλος

Ουρουγουάη 1β. (1-1) Σαουδική Αραβία 1β. (1-1) Ισπανία 1β. (0-0) Πράσινο Ακρωτήρι 1β. (0-0)

9ος όμιλος

Νορβηγία 3β. (4-1) Γαλλία 3β. (3-1) Σενεγάλη 0β. (1-3) Ιράκ 0β. (1-4)

10ος όμιλος

Αργεντινή 3β. (3-0) Αυστρία 3β. (3-1) Ιορδανία 0β. (1-3) Αλγερία 0β. (0-3)

11ος όμιλος

Κολομβία 3β. (3-1) Λ.Δ. Κονγκό 1β. (1-1) Πορτογαλία 1β. (1-1) Ουζμπεκιστάν 0β. (1-3)

12ος όμιλος