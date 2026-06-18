Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία των ομίλων μετά την πρώτη αγωνιστική
Με τη σπουδαία νίκη της Κολομβίας με 3-1 επί του Ουζμπεκιστάν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (18/6) ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική και στους 12 ομίλους του φετινού Μουντιάλ.
Από τα αποτελέσματα αυτών των αγώνων ξεχώρισαν φυσικά οι «γκέλες» Ισπανίας (0-0 με Πράσινο Ακρωτήρι) και Πορτογαλίας (1-1 με Λ.Δ. Κονγκό), η ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο (1-1) αλλά και η επτάρα (7-1) της Γερμανίας επί του Κουρασάο.
Πλέον, οι 48 ομάδες ετοιμάζονται για τη δεύτερη «στροφή», που πρόκειται να κρίνει πολλά αναφορικά με την υπόθεση πρόκριση αλλά και την κατάταξη των χωρών στους βαθμολογικούς πίνακες. Μέχρι τότε, ας δούμε αναλυτικά τη βαθμολογία σε κάθε γκρουπ.
1ος όμιλος
- Μεξικό 3β. (2-0)
- Νότια Κορέα 3β. (2-1)
- Τσεχία 0β. (1-2)
- Νότια Αφρική 0β. (0-2
2ος όμιλος
- Ελβετία 1β. (1-1)
- Καναδάς 1β. (1-1)
- Κατάρ 1β. (1-1)
- Βοσνία 1β. (1-1)
3ος όμιλος
- Σκωτία 3β. (1-0)
- Μαρόκο 1β. (1-1)
- Βραζιλία 1β. (1-1)
- Αϊτή 0β. (0-1)
4ος όμιλος
- ΗΠΑ 3β. (4-1)
- Αυστραλία 3β. (2-0)
- Τουρκία 0β. (0-2)
- Παραγουάη 0β. (1-4)
5ος όμιλος
- Γερμανία 3β. (7-1)
- Ακτή Ελεφαντοστού 3β. (1-0)
- Εκουαδόρ 0β. (0-1)
- Κουρασάο 0β. (1-7)
6ος όμιλος
- Σουηδία 3β. (5-1)
- Ιαπωνία 1β. (2-2)
- Ολλανδία 1β. (2-2)
- Τυνησία 0β. (1-5)
7ος όμιλος
- Νέα Ζηλανδία 1β. (2-2)
- Ιράν 1β. (2-2)
- Βέλγιο 1β. (1-1)
- Αίγυπτος 1β. (1-1)
8ος όμιλος
- Ουρουγουάη 1β. (1-1)
- Σαουδική Αραβία 1β. (1-1)
- Ισπανία 1β. (0-0)
- Πράσινο Ακρωτήρι 1β. (0-0)
9ος όμιλος
- Νορβηγία 3β. (4-1)
- Γαλλία 3β. (3-1)
- Σενεγάλη 0β. (1-3)
- Ιράκ 0β. (1-4)
10ος όμιλος
- Αργεντινή 3β. (3-0)
- Αυστρία 3β. (3-1)
- Ιορδανία 0β. (1-3)
- Αλγερία 0β. (0-3)
11ος όμιλος
- Κολομβία 3β. (3-1)
- Λ.Δ. Κονγκό 1β. (1-1)
- Πορτογαλία 1β. (1-1)
- Ουζμπεκιστάν 0β. (1-3)
12ος όμιλος
- Αγγλία 3β. (4-2)
- Γκάνα 3β. (1-0)
- Παναμάς 0β. (0-1)
- Κροατία 0β. (2-4)
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