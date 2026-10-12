Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, έκανε Insta Story μετά την επικύρωση του γκολ του ΠΑΟΚ στο 1-1 με την Καλαμάτα.

Το σχόλιο του Κώστα Καραπαπά, στελέχους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αφότου μέτρησε το γκολ του ΠΑΟΚ για το 1-1 με την Καλαμάτα (που έγινε στην συνέχεια 1-3), με τους φιλοξενούμενους να ζητούν φάουλ που έκανε ο Πέλκας στην φάση αυτήν ήταν ως εξής (στο Instagram του): «"Επίδειξη" από τα... κουμπαράκια με Κουμπαράκη στο VAR της Τούμπας».