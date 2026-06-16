Έντονο προβληματισμό προκάλεσαν οι εντεταμένοι έλεγχοι της αστυνομίας προς τον Μεχντί Ταρέμι στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες κατά την επιβίβαση της αποστολής του Ιράν με προορισμό το Μεξικό.

Το Ιράν αναδείχθηκε ισόπαλο με 2-2 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία για την πρεμιέρα των ομίλων του Μουντιάλ με τον Μεχντί Ταρέμι να παίρνει φανέλα βασικού και να έχει και δοκάρι κατά τη διάρκεια του ματς.

Κατά την επιστροφή των Ιρανών στη βάση τους, στο Μεξικό, όπως αναφέρει το «RMC» αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα στο αεροδρόμιο με αποκορύφωμα την καθυστέρηση της αναχώρησης του αεροπλάνο λόγω των ελέγχων σε Μεχντί Ταρέμι και Σαίντ Αλ-Χαουί.

Συγκεκριμένα, ο φορ του Ολυμπιακού και ο συμπατριώτης του πέρασαν από μία σειρά εντεταμένων ελέγχων από την αστυνομία του αεροδρόμιου ενώ υπήρξε ταλαιπωρία όταν έγινε γνωστό ότι η βίζα του ποδοσφαιριστή... έληξε με μόλις μία διέλευση προς τις ΗΠΑ.

Η ομοσπονδία έκανε γνωστό ότι θα κινηθεί άμεσα για να την ανανεώσει ώστε να μπορεί ο 33χρονος επιθετικός να ταξιδέψει για τη 2η αγωνιστική ενώ έδειξε τη δυσαρέσκειά της για την αντιμετώπιση της αποστολής.