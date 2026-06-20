Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου
Η Βραζιλία νίκησε εύκολα την Αϊτή με 3-0 και το Μαρόκο έκαμψε την αντίσταση της Σκωτίας με 1-0. Η Σελεσάο και η χώρα της Βόρειας Αφρικής έχουν από τέσσερις βαθμούς, στους τρεις η Σκωτία και χωρίς βαθμό έμεινε η χώρα της Καραϊβικής, η οποία δεν έχει ελπίδες πρόκρισης και θα δώσει τον τελευταίο της αγώνα στη διοργάνωση. Στην τελευταία αγωνιστική, οι Βραζιλιάνοι κοντράρονται με τους Σκωτσέζους και το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει το νησί του Ατλαντικού Ωκεανού.
Η βαθμολογία:
1. Βραζιλία 4 (4-1)
2. Μαρόκο 4 (2-1)
3. Σκωτία 3 (1-1)
4. Αϊτή 0 (0-4)
Η τελευταία αγωνιστική:
01:00 Μαρόκο – Αϊτή (ΕΡΤ1, 25/06)
01:00 Σκωτία – Βραζιλία (ΕΡΤ2 Σπορ, 25/06)
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