Το Μαρόκο λύγισε με 1-0 τη Σκωτία χάρη στο γκολ του Σαϊμπάρι στην έναρξη του ματς. Οι Αφρικανοί ορίζουν την τύχη τους για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

«Αγκαλιά» με τα νοκ-άουτ το Μαρόκο! Η χώρα της Βόρειας Αφρικής έκαμψε την αντίσταση της Σκωτίας με 1-0. Έτσι, την άφησε στους τρεις βαθμούς, η ίδια έφτασε τους τέσσερις και την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Αϊτή μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την πρώτη θέση του τρίτου ομίλου. Η πατρίδα της Καραϊβικής αγωνίζεται αργότερα κόντρα στη Βραζιλία (03:30, ΕΡΤ 1).

Ο Σαϊμπάρι έδωσε το προβάδισμα από τα... αποδυτήρια

Το Μαρόκο μπήκε στον αγώνα «με το μαχαίρι στα δόντια» και προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Σαϊμπάρι, ύστερα από την ασίστ του Μπραχίμ Ντίαθ. Ο 25χρονος Μαροκινός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Γκαν και έγραψε το 1-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του στο τουρνουά αλλά και το δεύτερο της χώρας του στο φετινό Μουντιάλ. Το παιχνίδι συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο με την ομάδα της Βόρειας Αφρικής να είναι κυριαρχική και να έχει ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά της.

Ο Σαϊμπάρι έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 στο 11', όταν μετά το γύρισμα του Ουναΐ δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Χακίμι και ο Ελ Κανούς έχασαν πρώτης τάξεως ευκαιρίες για να διευρύνουν το σκορ στην εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου. Η Σκωτία του Κλαρκ είχε παθητικό ρόλο στα πρώτα 45 λεπτά, με εξαίρεση τη δίλεπτη πολιορκία στις καθυστερήσεις, όπου ο ΜακΓκιν δεν κατάφερε να ισοφαρίσει, αστοχώντας από πλεονεκτική θέση.

Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα και πήρε το ματς

Το δεύτερο ημίχρονο εκκίνησε παρομοίως με το πρώτο. Ο Σαϊμπάρι άγγιξε το 2-0 στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, έπειτα από το γύρισμα του Ελ Κανούς, στο 50'. Προϊόντος του χρόνου, το Μαρόκο συνέχισε να πιέζει για να κάνει το 2-0. Στο 62ο λεπτό, το δυνατό σουτ του Χακίμι πέρασε άουτ. Η Σκωτία δεν έκανε την παρουσία της αισθητή, με εξαίρεση το σουτ του Κρίστι στο 64', που πέρασε μακριά από την εστία του Μπόνο.

Ο Στιβ Κλαρκ ανακάτεψε την τράπουλα για την ομάδα του, άλλαξε πρόσωπα και τακτικές αλλά το σύνολό του δεν κατάφερε να φανεί απειλητικό. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Σκωτσέζοι πίεσαν αλλά δεν κατόρθωσαν να σκοράρουν και το 1-0 έμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Οι Μαροκινοί πανηγύρισαν μια κομβική νίκη, που τους φέρνει ένα... βήμα πριν τους «32». Για την ομάδα του Ουάχμπι, ο Ουναΐ έπαιξε βασικός και έγινε αλλαγή στο 90', ενώ ο Ελ Καμπί δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ (Γκάνον-Ντόουκ 60'), Χέντρι, Πάτερσον (Ράλστον 89'), ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν (Στιούαρτ 89'), Κρίστι (ΜακΛιν 71'), Φέργκιουσον, Άνταμς (Ντάικς 71')

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Μαζράουι, Ντιόπ, Ριάντ, Μπουαντί, Ουναΐ (Ελ Μουραμπέτ 90'), Σαϊμπάρι (Ραχίμι 84'), Ελ Κανούς (Τάλμπι 84'), Ελ Αϊναουΐ, Μπραχίμ Ντίαθ (Αμαϊμουνί 84')