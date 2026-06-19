Η Ελβετία διέλυσε με 4-1 τη Βοσνία και ο Καναδάς «σκόρπισε» με εξάρα (6-0) το Κατάρ. Δείτε τη βαθμολογία και το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής του Β' ομίλου.

Η δεύτερη αγωνιστική του Β' ομίλου ολοκληρώθηκε με εμφατικές νίκες! Ο Καναδάς ισοπέδωσε το Κατάρ με 6-0 και η Ελβετία δε δυσκολεύτηκε κόντρα στη Βοσνία (4-1). Αμφότεροι «αγκάλιασαν» την πρόκριση στους «32» και θα παίξουν την τρίτη αγωνιστική για την πρωτιά του ομίλου. Κατάρ και Βοσνία θα αγωνιστούν για την τρίτη θέση, ώστε να διατηρήσουν τις... όποιες ελπίδες τους για τα νοκ-άουτ.

Η βαθμολογία:

1. Καναδάς 4 (7-1)

2. Ελβετία 4 (5-2)

3. Βοσνία 1 (2-5)

4. Κατάρ 1 (1-7)

Η τελευταία αγωνιστική:

22:00 Ελβετία – Καναδάς (ΕΡΤ2 Σπορ, 24/06)

22:00 Βοσνία – Κατάρ (ΕΡΤ1, 24/06)

