Η δεύτερη αγωνιστική του πρώτου και του δεύτερου ομίλου στο Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε. Δείτε τα γκολ και τα highlights.

Άλλη μια μέρα με πλούσια αγωνιστική δράση ολοκληρώθηκε στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026! Η δεύτερη αγωνιστική σε Α' και Β' όμιλο ανήκει πλέον στο παρελθόν και οι οκτώ ομάδες φορτσάρουν για την τρίτη, που θα κρίνει τα πάντα.

Στον πρώτο όμιλο, Νότια Αφρική και Τσεχία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 και την τελευταία αγωνιστική θα παλέψουν για τις... όποιες ελπίδες έχουν για τα νοκ-άουτ. Το Μεξικό κέρδισε με 1-0 τη Νότια Κορέα και πήρε την πρόκριση για τους «32».

Στον δεύτερο όμιλο, η Ελβετία συνέτριψε τη Βοσνία με 4-1 και ο Καναδάς έκανε «φύλλο και φτερό» το Κατάρ με 6-0. Αμφότερες έχουν από τέσσερις βαθμούς και στην τρίτη αγωνιστική θα παίξουν μεταξύ τους για την πρωτιά. Κατάρ και Βοσνία θα αγωνιστούν με... φόντο την τρίτη θέση.

Δείτε τα highlights: