Το Μεξικό κέρδισε με 1-0 τη Νότια Κορέα χάρη στο γκολ του Ρόμο, ύστερα από ολέθριο λάθος του Κιμ και προκρίθηκε στους «32». Δείτε τα highlights.

Το Μεξικό των Πινέδα και Σάντσεθ είπε... «ευχαριστώ» στον Κιμ και τσέκαρε το εισιτήριο για τους «32»! Οι γηπεδούχοι κέρδισαν με 1-0 τη Νότια Κορέα, με το γκολ του Λουίς Ρόμο στο 50', έπειτα από το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα των Ασιατών.

Έτσι πήραν την πρόκριση για τα νοκ-άουτ και η τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Τσεχία θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα για τους συνδιοργανωτές. Η Νότια Κορέα του Σον έμεινε στους τρεις βαθμούς και κρατά την τύχη στα... πόδια της απέναντι στη Νότια Αφρική.

Δείτε τα highlights: