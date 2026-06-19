Μεξικό - Νότια Κορέα 1-0: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)
Το Μεξικό των Πινέδα και Σάντσεθ είπε... «ευχαριστώ» στον Κιμ και τσέκαρε το εισιτήριο για τους «32»! Οι γηπεδούχοι κέρδισαν με 1-0 τη Νότια Κορέα, με το γκολ του Λουίς Ρόμο στο 50', έπειτα από το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα των Ασιατών.
Έτσι πήραν την πρόκριση για τα νοκ-άουτ και η τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Τσεχία θα είναι πανηγυρικού χαρακτήρα για τους συνδιοργανωτές. Η Νότια Κορέα του Σον έμεινε στους τρεις βαθμούς και κρατά την τύχη στα... πόδια της απέναντι στη Νότια Αφρική.
Δείτε τα highlights:
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