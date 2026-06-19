Ο Καναδάς ισοπέδωσε με 6-0 το Κατάρ, πέτυχε την πρώτη του νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο και βρίσκεται με το ένα... πόδι στους «32» του Μουντιάλ 2026. Το ματς στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Κονέ στο 52'.

Ο Καναδάς κατατρόπωσε με 6-0 το Κατάρ των εννέα παικτών με χατ-τρικ του Ντέιβιντ, πέρασε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου και θα παίξει με την Ελβετία για την πρωτιά του ομίλου, αφού και οι δύο ομάδες θα πρέπει να... αυτοκτονήσουν για να μην προκριθούν στα νοκ-άουτ. Το ματς κηλιδώθηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κονέ στο 52' για τους Καναδούς, ύστερα από μαρκάρισμα του Μαντιμπό.

Έστησε... πάρτι απέναντι στους δέκα του Κατάρ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το πρώτο ημίχρονο απέναντι στο Κατάρ, ο Καναδάς. Οι οικοδεσπότες μπήκαν από την αρχή με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην ομάδα του Λοπετέγκι. Στο 16ο λεπτό ο Λάριν, εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Αμπουνάντα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή για το 1-0. Ήταν το δεύτερο γκολ του Καναδού φορ, καθώς είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα κόντρα στη Βοσνία.

Μετά, τη... σκυτάλη πήρε ο επιθετικός της Γιουβέντους, Τζόναθαν Ντέιβιντ, ο οποίος σκόραρε δις! Αρχικά στο 29', όταν μετά το σουτ του Μπιουκάναν, έπιασε ένα δυνατό σουτ στην κίνηση και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 2-0. Στο 33ο λεπτό οι Καταριανοί έμειναν με παίκτη λιγότερο εξαιτίας της αποβολής του Άχμεντ, σε μια φάση στην οποία αρχικά υποδείχθηκε πέναλτι.

Η απόφαση άλλαξε ύστερα από έλεγχο του VAR. Οι Καναδοί συνέχισαν το... σφυροκόπημα και στο 45+3 ο στράικερ της Βέκια Σενιόρα έκανε το 3-0. Μετά την κεφαλιά του Λάριν και την απόκρουση του Αμπουνάντα, ο 26χρονος «κυνηγός» έβαλε την προβολή σε κενό τέρμα και ανέβασε και άλλο τον δείκτη του σκορ, στέλνοντας στα αποδυτήρια τις δύο ομάδες.

Το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη... μοίρα μετά τον τραυματισμό του Κονέ

Στο 52ο λεπτό το ματς αμαυρώθηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κονέ. Μετά από μαρκάρισμα του Μαντιμπό, ο Καναδός παίκτης έμεινε για αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο με τους παίκτες των δύο ομάδων να έχουν μείνει... άναυδοι και το ιατρικό τιμ να καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Ο 23χρονος παίκτης πέρασε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου και αποθεώθηκε. Ύστερα από έλεγχο της φάσης στο VAR, ο Μαντιμπό αποβλήθηκε και άφησε τη χώρα του με εννέα παίκτες.

Μετά το σοκ του τραυματισμού, το ματς συνεχίστηκε και ο Καναδάς συνέχισε το... βιολί του. Στο 64' ο Σαλίμπα με τρομερή εκτέλεση φάουλ έκανε το 4-0, αφιερώνοντας το γκολ του στον Κονέ και στο 75' ο Αλ Μάναι, μετά το σουτ του Σάφελμπεργκ έστειλε άθελά του την μπάλα στο τέρμα της ομάδας του για το 5-0.

Ο Ντέιβιντ στο 90+2 πέτυχε χατ-τρικ, έγραψε το 6-0 και έδωσε μια εντυπωσιακή νίκη στον Καναδά, που θα παίξει με την Ελβετία για την πρώτη θέση του ομίλου.

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζονστον, Ντε Φούζερολ (Σάφελμπεργκ 71'), Κορνήλιους (Μπομπίτο 46'), Λαρέα, Άχμεντ (Ολουβασέγι 71'), Εουστάκιο, Κονέ (Σαλιμπά 57') Μπιουκάναν (Σίγκουρ 83'), Λάριν, Ντέιβιντ

Κατάρ (Ζουλιέν Λοπετέγκι): Αμπουνάντα, Άχμεντ (αποβολή 33'), Κουκί, Μιγκέλ, Αλουί, Γκαμπέρ (Μανάι 46'), Μαντιμπό, Λαγιέ, Εντμίλσον (Φατί 46', Μέντες 87'), Αφίφ (Αλ Χουσαίν 59'), Αμπντουρισάγκ (Αλμπράκε 40')