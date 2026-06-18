Αγγλία - Κροατία 4-2: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 4-2 της Αγγλίας ενάντια στην Κροατία.
Με τον Χάρι Κέιν να σημειώνει δύο τέρματα, η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας και μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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