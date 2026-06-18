Δείτε γκολ και φάσεις από το 4-2 της Αγγλίας ενάντια στην Κροατία.

Με τον Χάρι Κέιν να σημειώνει δύο τέρματα, η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας και μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.