Στο ίσως κορυφαίο ματς του Μουντιάλ, η Αγγλία έπαιξε μπαλάρα, γκρέμισε το τείχος του εξαιρετικού Λιβάκοβιτς και με το 4-2 επί της Κροατίας έδειξε τα δόντια της στην πρεμιέρα!

Πριν από τη σέντρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου, οι - συνήθως- θορυβώδεις Άγγλοι φίλαθλοι αυτή τη φορά δεν είχαν βροντοφωνάξει με συνέπεια το περίφημο πλέον «It's Coming Home». Μετά τα όσα είδαν ωστόσο από την ομάδα τους στην πρεμιέρα, ίσως θα έπρεπε να αναθεωρήσουν... Η Αγγλία έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο ανά διαστήματα απέναντι στην κυνική Κροατία, η οποία κατάφερε να μείνει όρθια στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα στο ματς λόγω του εξαιρετικού Λιβάκοβιτς. Ο γκολκίπερ της Φενέρ ωστόσο δεν μπόρεσε να σώσει μόνος του το «κάστρο» από τους βομβαρδισμούς, με τα Τρία Λιοντάρια να βρυχώνται στο τέλος με το χορταστικό 4-2 σε μια πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα.

Σκοράρει ο Κέιν, απαντάει η Κροατία

Το πρώτο ημίχρονο αποτέλεσε φεστιβάλ από γκολ, με τους Άγγλους κάθε φορά να προηγούνται και τους Κροάτες να απαντούν. Ο χορός των γκολ άνοιξε στο 12΄, όταν ο Μόντριτς έκανε πέναλτι στον Μαντουέκε στην περιοχή κι έδωσε την ευκαιρία στον Κέιν να ανοίξει το σκορ. Αν και σε πρώτο χρόνο ο Λιβάκοβιτς τον νίκησε από την άσπρη βούλα, ο ρέφερι διέταξε επανάληψη του πέναλτι και στη δεύτερη ευκαιρία ο φορ της Μπάγερν δεν λάθεψε για το 1-0.

Αφού ακολούθησε ένα κομμάτι χαμηλού τέμπο, η Κροατία έφτασε στην ισοφάριση στο 36΄κι άναψε τη σπίθα στο ματς. Σε εκείνο το σημείο ο Μπατούρινα έπιασε τρομερή οβίδα έξω από την περιοχή και κάρφωσε τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για να ισοαφαρίσει. Έξι λεπτά αργότερα ωστόσο, τα Τρία Λιοντάρια βρέθηκαν και πάλι μπροστά. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα της Χρβάτσκα αδράνησε χαρακτηριστικά και ο Κέιν πήρε την κεφαλιά ανενόχλητος για το 2-1.

Κι όμως, η Κροατία είχε έναν τελευταίο άσο στο μανίκι της. Στην εκπνοή του ημιχρόνου έκρυψε τη μπάλα, με τον Πέρισιτς να στρώνει για τον Μούσα που εκτέλεσε τον Πίκφορντ από κοντά για την ισοφάριση και την ισορροπία στο ημίχρονο. Κάπου εκεί οι παίκτες του Τούχελ συνειδητοποίησαν πως θα έπρεπε να «πνίξουν» τη Κροατία αν ήθελαν τη νίκη κι επέστρεψαν από τα αποδυτήρια με άγριες διαθέσεις.

Τρίποντο με σφραγίδα Μπέλιγχαμ - Ράσφορντ

Μόλις στο 47΄ο Μπέλιγχαμ κατάφερε να δώσει ξανά το προβάδισμα, όταν υποδέχθηκε τη μπάλα από δεξιά, έκανε την κούρσα προς την περιοχή κι εκτέλεσε τον Λιβάκοβιτς από δύσκολη γωνία για το 3-2. Το γκολ του μέσου της Ρεάλ έδωσε φτερά στους Άγγλους που βομβάρδισαν την αντίπαλη εστία στα επόμενα λεπτά. Ο Λιβάκοβιτς ωστόσο ύψωσε τείχος και κράτησε μόνος τους συμπαίκτες του στο ματς.

Πρώτα είπε όχι στο μακρινό σουτ του Ράις, στη συνέχεια αποσόβησε το γκολ με διπλή επέμβαση στις κεφαλιές των Ο΄Ράιλι και Γκόρντον, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε νέο διπλό μπλοκ στα απανωτά σουτ του Κέιν, ολοκληρώνοντας ένα ρεσιτάλ επεμβάσεων μέχρι το 57΄. Κάπου εκεί οι Άγγλοι έριξαν ταχύτητα, αλλά οι αλλαγές τη βοήθησαν να σφραγίσει το ματς. Στο 84΄συγκεκριμένα ο Ράσφορντ είχε πνευμόνια να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο και με υπέροχο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 4-2, προσθέτοντας το κερασάκι στην τούρτα στην επιβλητική νίκη των Τριών Λιονταριών.

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Ο΄Ράιλι, Στόουνς (87΄Γκουέχι), Κόνσα, Τζέιμς, Άντερσον, Ράις (72΄Ρότζερς), Μπέλιγχαμ (80΄Σπενς), Μαντουέκε (72΄Σάκα), Γκόρντον (72΄Ράσφορντ), Κέιν

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Βούσκοβιτς (66΄Πάσαλιτς), Σούταλο, Γκβάρντιολ, Πέρισιτς, Στάνισιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς (58΄Κόβασιτς), Πάσαλιτς (79΄Κράμαριτς), Μπατουρίνα (78΄Βλάσιτς), Μούσα (66΄Ματάνοβιτς)