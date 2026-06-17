Με τον απίθανο Λιονέλ Μέσι να κάνει χατ τρικ, η Αργεντινή καθάρισε με 3-0 την Αλγερία και μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αργεντινή θέλει να υπερασπιστεί τα σκήπτρα του πρωταθλητή κόσμου και ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει όρεξη για παιχνίδια, έτσι οδήγησε με χατ τρικ την ομάδα του στο 3-0 επί της Αλγερίας στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο! Όλα αυτά στο 200ό του ματς με την εθνική, με τον σταρ της Ίντερ Μαϊάμι να πιάνει τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ...

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στο ματς και είχαν αμφότερες από ένα ακυρωθέν γκολ για οφσάιντ στα πρώτα λεπτά με Μέσι (5') και Σαϊμπί (8'). Εντούτοις, ο Αργεντινός σταρ πήρε το αίμα του πίσω γρήγορα, καρφώνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ζιντάν με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή στο 17'! Το 1-0 ήταν και το σκορ της ανάπαυλας, με τις αξιόλογες φάσεις να είναι λιγοστές από εκεί κι έπειτα μέχρι το ημίχρονο.

Η Αλμπισελέστε μπήκε στο δεύτερο μέρος ψάχνοντας ένα δεύτερο τέρμα, με τον Μέσι να σουτάρει ψηλά άουτ στο 51' και τον Λαουτάρο να βλέπει τον Αλγερινό τερματοφύλακα να τον σταματά τρία λεπτά αργότερα. Το 2-0 ήρθε τελικά στο 60', με τον Ζιντάν να αποκρούει ασταθώς το μακρινό σουτ του Μακ Άλιστερ και να δίνει την ευκαιρία στον Μέσι να σκοράρει από κοντά για το 2-0. Στο 66' πάντως, ο γιος του Ζιζού στέρησε στον Pulga το χατ τρικ, σταματώντας εντυπωσιακά το σουτ του.

Εντούτοις, δεν κατάφερε να πράξει αναλόγως στο 76', όταν ο Αργεντινός θρύλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ από το ύψος της περιοχής και ολοκλήρωσε τη ραψωδία του, πριν αντικατασταθεί και αποχωρήσει εν μέσω τρομερής αποθέωσης...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Αργεντινή: Ε. Μαρτίνες - Μοντιέλ (46' Μολίνα), Ρομέρο (79' Οταμέντι), Λι. Μαρτίνες, Μεδίνα - Ντε Πολ, Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Αλμάδα (55' Γκονσάλες) - Μέσι (80' Παζ), Λα. Μαρτίνες (55' Άλβαρες)

Αλγερία: Ζιντάν - Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί - Μπουνταουί (64' Αουάρ), Μάζα (81' Ζερουκί), Μπενταλέμπ (81' Μπουλμπινά) - Μούσα (64' Μαχρέζ), Γκουιρί (64' Αμούρα), Σαιμπί