Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-0 της Αργεντινής ενάντια στην Αλγερία με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.

Με τον Λιονέλ Μέσι να σημειώνει χατ τρικ στη 200ή του διεθνή συμμετοχή και να πιάνει κορυφή στη λίστα των σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή καθάρισε με 3-0 την Αλγερία στο Κάνσας και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.