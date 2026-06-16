Βέλγιο - Αίγυπτος 1-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο με την Αίγυπτο 1-1 με πρωταγωνιστή τον Ρομέλου Λουκάκου.
Η Αίγυπτος στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη και στο 19' με δεξί σουτ εκτός περιοχής ο Ασούρ νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0.
Το Βέλγιο πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, είδε δοκάρι με τον Ντε Μπρόινε και στο 66' έγινε το 1-1. Ο Λουκάκου πέρασε στο ματς και στην πρώτη του επαφή με προβολή από τη μικρή περιοχή ισοφάρισε.
Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, αφού στο 82' ο Σομπέρ έκανε μία καταπληκτική απόκρουση σε κεφαλιά του Μέχελε.
Δείτε τα highlights του αγώνα
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