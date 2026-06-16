Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία 1-1 του Βελγίου με την Αύγυπτο.

Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο με την Αίγυπτο 1-1 με πρωταγωνιστή τον Ρομέλου Λουκάκου.

Η Αίγυπτος στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη και στο 19' με δεξί σουτ εκτός περιοχής ο Ασούρ νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0.

Το Βέλγιο πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, είδε δοκάρι με τον Ντε Μπρόινε και στο 66' έγινε το 1-1. Ο Λουκάκου πέρασε στο ματς και στην πρώτη του επαφή με προβολή από τη μικρή περιοχή ισοφάρισε.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, αφού στο 82' ο Σομπέρ έκανε μία καταπληκτική απόκρουση σε κεφαλιά του Μέχελε.

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