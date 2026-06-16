Βέλγιο - Αίγυπτος 1-1: Τα highlights της αναμέτρησης

Βέλγιο - Αίγυπτος 1-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία 1-1 του Βελγίου με την Αύγυπτο.

Το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο με την Αίγυπτο 1-1 με πρωταγωνιστή τον Ρομέλου Λουκάκου.

Η Αίγυπτος στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη και στο 19' με δεξί σουτ εκτός περιοχής ο Ασούρ νίκησε τον Κουρτουά για το 1-0.

Το Βέλγιο πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, είδε δοκάρι με τον Ντε Μπρόινε και στο 66' έγινε το 1-1. Ο Λουκάκου πέρασε στο ματς και στην πρώτη του επαφή με προβολή από τη μικρή περιοχή ισοφάρισε.

Δείτε Επίσης

Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι 0-0: Ο Βοζίνια τρελάθηκε όταν είδε το instagram
image

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, αφού στο 82' ο Σομπέρ έκανε μία καταπληκτική απόκρουση σε κεφαλιά του Μέχελε.

 

Δείτε τα highlights του αγώνα

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα