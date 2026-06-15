Ο Βοζίνια είδε τους ακόλουθους στο instagram να εκτοξεύονται τέσσερις φορές πάνω από τον πληθυσμό που έχει το Πράσινο Ακρωτήρι.

Τα 15 λεπτά δημοσιότητας μπορεί ν' αλλάξουν τη ζωή σου... Φανταστείτε τα 95 λεπτά, με τις καθυστερήσεις, στο Μουντιάλ, όταν κρατάς το μηδέν κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ισπανία. Ο 40χρονος Βοζίνια, ο τερματοφύλακας που έλαμψε με το Πράσινο Ακρωτήρι ζει το δικό του όνειρο.

Όπως δήλωσε περήφανος ο πατέρας του μετά το ματς με την Ισπανία, γεννήθηκε στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό και 40 χρόνια αργότερα, στην ίδια ήπειρο έκανε το απίστευτο. Κράτησε ανέπαφη την εστία του κόντρα στην Ισπανία.

Όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω του και ο γκολκίπερ, ο οποίος έπαιξε 5 χρόνια στην Κύπρο για την ΑΕ Λεμεσού και λογικά θα μιλάει και λίγα ελληνικά, είδε τον λογαριασμό του στο instagram να πολιορκείται. Πήγε στο Μουντιάλ με 50.000 ακόλουθους και δύο ώρες μετά το ματς, αυτοί έχουν γίνει 2,2 εκατ.! Τέσσερις φορές ο πληθυσμός του αρχιπελάγους, που είναι περίπου 550.000!

Όταν η δημοσιογράφος του έδειξε πόσοι ήταν οι ακόλουθοι, ο ίδιος δεν μπορούσε να το πιστέψει!

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