Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι 0-0: Ο Βοζίνια τρελάθηκε όταν είδε το instagram
Τα 15 λεπτά δημοσιότητας μπορεί ν' αλλάξουν τη ζωή σου... Φανταστείτε τα 95 λεπτά, με τις καθυστερήσεις, στο Μουντιάλ, όταν κρατάς το μηδέν κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Ισπανία. Ο 40χρονος Βοζίνια, ο τερματοφύλακας που έλαμψε με το Πράσινο Ακρωτήρι ζει το δικό του όνειρο.
Όπως δήλωσε περήφανος ο πατέρας του μετά το ματς με την Ισπανία, γεννήθηκε στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό και 40 χρόνια αργότερα, στην ίδια ήπειρο έκανε το απίστευτο. Κράτησε ανέπαφη την εστία του κόντρα στην Ισπανία.
Όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω του και ο γκολκίπερ, ο οποίος έπαιξε 5 χρόνια στην Κύπρο για την ΑΕ Λεμεσού και λογικά θα μιλάει και λίγα ελληνικά, είδε τον λογαριασμό του στο instagram να πολιορκείται. Πήγε στο Μουντιάλ με 50.000 ακόλουθους και δύο ώρες μετά το ματς, αυτοί έχουν γίνει 2,2 εκατ.! Τέσσερις φορές ο πληθυσμός του αρχιπελάγους, που είναι περίπου 550.000!
Όταν η δημοσιογράφος του έδειξε πόσοι ήταν οι ακόλουθοι, ο ίδιος δεν μπορούσε να το πιστέψει!
Δείτε την αντίδρασή του
Tras su exhibición ante España, CazéTV pidió a los brasileños que siguieran a Vozinha en Instagram y lo que pasó fue increíble🤯— Peseteiro (@jpeseteiroDT) June 15, 2026
En portero de Cabo Verde pasó de tener 50mil seguidores a 1.7MILLONES.
Aquí en momento en el que la periodista le cuenta. 🚬 pic.twitter.com/7oFW9uxrs2
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