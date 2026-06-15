Το Βέλγιο πέταξε ένα ολόκληρο ημίχρονο κόντρα στην Αίγυπτο και το μόνο που κατάφερε ήταν να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας με 1-1 σε μια υποτονική πρεμιέρα.

Για πολλούς πρόκειται για την εθνική που δεν δικαίωσε ποτέ τις προσδοκίες που χτίστηκαν γύρω από τη χρυσή γενιά της. Και στο πρώτο τεστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Βέλγιο δεν κατέθεσε διαπιστευτήρια πως μπορεί να αλλάξει τη μοίρα του στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Οι Βέλγοι άλλωστε πέταξαν ένα ολόκληρο ημίχρονο κόντρα στην Αίγυπτο και στο τέλος πρέπει να νιώθουν ικανοποιημένοι που απέφυγαν την ήττα. Το 1-1 αποτέλεσε και το τελικό αποτέλεσμα σε ένα ματς με διαφορετικά πρόσωπα σε κάθε ημίχρονο, με τους Φαραώ να αποδεικνύονται τολμηροί και να παίρνουν έναν πολύτιμο βαθμό για το κυνήγι της πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Σουτάρα του Ασούρ και μπροστά οι Φαραώ

Το ξεκίνημα του αγώνα κινήθηκε σε αργό τέμπο και με την κατοχή σε συντριπτικά ποσοστά του Βελγίου, το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να φτιάξει μια ευκαιρία της προκοπής στο πρώτο ημίχρονο. Αντίθετα η Αίγυπτος μπορεί να μην κράτησε πολύ μπάλα στα πόδια της, αλλά αποδείχθηκε πολύ πιο επικίνδυνη στις στιγμές της. Στην πρώτη της μάλιστα στο παιχνίδι ευτύχησε να ανοίξει το σκορ, όταν ο Ασούρ έπιασε κεραυνό έξω από την περιοχή και σημάδεψε τη γωνία του Κουρτουά.

Στο 33΄ο γκολκίπερ της Ρεάλ δήλωσε παρών για να διώξει το διαγώνιο σουτ του Ζίκο και να κρατήσει όρθιο το Βέλγιο, το οποίο έχασε την πρώτη πραγματικά σπουδαία ευκαιρία στο 51΄. Σε εκείνο το σημείο ο Ντε Μπρόινε έστησε τη μπάλα σε επικίνδυνο σημείο, αλλά η εκτέλεση φάουλ τράνταξε την εξωtερική ρίζα του κάθετου δοκαριού.

Ισοφάριση με αύρα... Λουκάκου

Το ματς απέκτησε άγρια ομορφιά στο β΄μέρος, με τους Αιγύπτιους να απαντούν με τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία στο 56΄, όταν Σαλάχ και Ζίκο δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μαρμούς έχασε την ισορροπία του την κρίσιμη στιγμή και σημάδεψε άστοχα απέναντι από τον Κουρτουά, με τον Βέλγιο να ανεβάζει ρυθμούς ξανά ρυθμούς και να φτάνει στην ισοφάριση.

Στο 66΄συγκεκριμένα κι έπειτα από παράλληλη μπαλιά από τα δεξιά, ο Λουκάκου έβαλε πίεση στα αντίπαλα στόπερ και ανάγκασε τον Χανί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-1. Οι Red Devils έψαξαν την ανατροπή στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και την άγγιξαν στο 83΄με κεφαλιά του Μέχελε, όμως ο Σομπέρ έδιωξε εντυπωσιακά με το ένα χέρι και κράτησε ακέραια την ισοπαλία.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Μενιέ, Ενγκόι, Μέχελε, Καστάνιε (56΄Ρασκίν), Τίλεμανς, Ονάνα (56΄Ντε Κάιπερ), Τροσάρ, Ντοκού (86΄Φερνάντες-Πάρδο), Ντε Μπρόινε (86΄Φανάκεν), Ντε Κετελάρε (66΄Λυκάκου)

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σομπέρ, Φατούχ (89΄Χαφέζ), Φατί (89΄Αντέλ), Ιμπραΐμ, Χανί, Λασίν, Άτια, Ζίκο (76΄Ζιζό), Ασούρ (71΄Ράμπια), Σαλάχ (76΄Αμπντελκαρίμ), Μαρμούς

