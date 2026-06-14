Βραζιλία: Δεν «χάλασε» τον Αντσελότι η ισοπαλία με το Μαρόκο (vid)
Μπορεί να κράτησε το αήττητο σε πρεμιέρα Μουντιάλ από το πολύ πολύ μακρινό 1934, ωστόσο η Βραζιλία έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο, στο ξεκίνημα των δυο ομάδων στη φετινή διοργάνωση.
Για την ακρίβεια, πολλοί θα μπορούσαν να πουν πως η Σελεσάο «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας, απέναντι στους αντικειμενικά ανώτερους στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα Αφρικανούς. Μια άποψη που δεν έκρυψε και ο Κάρλο Αντσελότι.
Ο Ιταλός εκλέκτορας μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, τόνισε πως η ισοπαλία, δεδομένων των συνθηκών και του πως κύλησε ο αγώνας, δεν είναι κακό αποτέλεσμα για την πεντάκις πρωταθλήτρια κόσμου. Ωστόσο, εξήγησε ότι πως η ομάδα του έκανε λάθη (ειδικά στο πρώτο μέρος), αλλά τίποτα δεν κρίνεται μόνο από το εναρκτήριο ματς.
"It's not a bad result" 🎙️— DAZN Football (@DAZNFootball) June 14, 2026
Carlos Ancelotti with his post match toughts as Brazil and Morocco share points in New York/New jersey.
🇧🇷🤝🇲🇦 pic.twitter.com/nsFXbItU6J
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