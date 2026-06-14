Στις δηλώσεις του μετά την ισοπαλία με το Μαρόκο (1-1), ο Κάρλο Αντσελότι εξήγησε πως το αποτέλεσμα δεν είναι... κακό.

Μπορεί να κράτησε το αήττητο σε πρεμιέρα Μουντιάλ από το πολύ πολύ μακρινό 1934, ωστόσο η Βραζιλία έμεινε στο 1-1 με το Μαρόκο, στο ξεκίνημα των δυο ομάδων στη φετινή διοργάνωση.

Για την ακρίβεια, πολλοί θα μπορούσαν να πουν πως η Σελεσάο «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας, απέναντι στους αντικειμενικά ανώτερους στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα Αφρικανούς. Μια άποψη που δεν έκρυψε και ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ιταλός εκλέκτορας μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, τόνισε πως η ισοπαλία, δεδομένων των συνθηκών και του πως κύλησε ο αγώνας, δεν είναι κακό αποτέλεσμα για την πεντάκις πρωταθλήτρια κόσμου. Ωστόσο, εξήγησε ότι πως η ομάδα του έκανε λάθη (ειδικά στο πρώτο μέρος), αλλά τίποτα δεν κρίνεται μόνο από το εναρκτήριο ματς.