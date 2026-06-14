Η πρεμιέρα της Βραζιλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο συνδυάστηκε με ισοπαλία, καθώς το πολύ καλά στημένο Μαρόκο κράτησε στο 1-1 την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, που απειλήθηκε και με ήττα. Αγωνίστηκε για 64 λεπτά ο Αζεντίν Ουναΐ, στον πάγκο έμεινε για τα Λιοντάρια του Άτλαντα ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.
Οι Βορειοαφρικανοί μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς και απείλησαν με άστοχο διαγώνιο σουτ του Χακίμι στο έβδομο μόλις λεπτό, πριν ο Σαϊμπάρι τους βάλει μπροστά στο σκορ στο 21'. Ο Ντίαθ βρήκε τον μεσοεπιθετικό της Αϊντχόφεν στο... ξέφωτο και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση με σκαφτό σουτ, κάνοντας το 1-0.
Η Σελεσάο συνέχιζε να δείχνει υπνωτισμένη και δέχτηκε ακόμη περισσότερες τελικές προσπάθειες (27' Χακίμι, 30' Ντίαθ), εντούτοις αρκούσε μία φάση για να έρθει η ισοφάριση, με τον Βινίσιους να κάνει υπέροχη ενέργεια από τα αριστερά και να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ στο 32'! Το 1-1 θα ήταν το σκορ της ανάπαυλας, καθώς ο Μπόνο απέκρουσε το γυριστό του Πακετά στο 45+2'.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Βραζιλία να είναι πιο κινητική και να απειλεί με σουτ του Τιάγκο που σταμάτησε ο Μαροκινός τερματοφύλακας στο 52'. Ο ρυθμός του αγώνα ωστόσο έπεφτε όσο περνούσε η ώρα, με τη Σελεσάο να έχει δύο αξιόλογες φάσεις με τους Ραφίνια (78') και Ντανίλο (90+3'), πριν ο Άλισον κάνει διπλή επέμβαση απέναντι σε Ελ Αϊναουί και Αμαϊμουνί για να κρατήσει το 1-1 στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων...
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Βραζιλία: Άλισον - Ιμπάνιες (46' Ντανίλο), Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος - Κασεμίρο (46' Φαμπίνιο), Γκιμαράες (80' Ντανίλο Σάντος) - Ραφίνια, Πακετά (61' Λουίς Ενρίκε), Βινίσιους - Τιάγκο (61' Κούνια)
Μαρόκο: Μπόνο - Χακίμι, Ντιοπ, Ριάντ, Μαζραουί (80' Σαλάχ-Αντίν) - Μπουαντί, Ελ Αϊναουί – Ντίαθ (64' Ταλμπί), Ουναΐ (64' Ελ Μουραμπέτ), Ελ Κανούς (80' Αμαϊμουνί) - Σαϊμπάρι (89' Ραχίμι)
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