Ο Αντσελότι επιβεβαίωσε την απόσυρση του Νεϊμάρ από την εθνική Βραζιλίας

Ο Κάρλο Αντσελότι επιβεβαίωσε πως ο Νεϊμάρ αποχωρεί από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ο κύκλος του στην «Σελεσάο» έχει κλείσει.

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Νεϊμάρ δεν θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, με τον Ιταλό προπονητή να στρέφει τώρα την προσοχή του στην ανάπτυξη μιας νεότερης γενιάς ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Αναλυτικότερα σε πρόσαφατες δηλώσεις του, ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, τόνισε ότι ο επιθετικός της Σάντος άξιζε να είναι μέλος της ομάδας της Βραζιλίας στο περασμένο Μουντιάλ, λόγω των μοναδικών του χαρακτηριστικών, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι έχει ήδη αποφασίσει να μην επιστρέψει στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Αναφορικά με την πορεία της «Σελεσάο» από εδώ και στο εξής ο 67χρόνος τεχνικός σημείωσε πως πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα νεαρά ταλέντα που έχει παράξει η χώρα, προσφέροντας τους χρόνο, αλλά κυρίως εμπιστοσύνη.

🚨🚨| JUST IN: Neymar has confirmed he does NOT want to 𝐑𝐄𝐓𝐔𝐑𝐍 with Brazil. 👋🇧🇷



Carlo Ancelotti has confirmed the news.



[@SkySport] pic.twitter.com/VqVjlllIE9 — Fabrizio Romando fan (@KanuBright9) September 14, 2026

«Ο Νέι άξιζε να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο: δεν μπορεί να αντικατασταθεί, είναι ένας μοναδικός παίκτης για τις ικανότητές του. Τώρα όμως, πρέπει να επικεντρωθούμε στους νεαρούς Βραζιλιάνους».

«Έχουμε νεαρούς παίκτες που γεννήθηκαν το 2008 με μεγάλη ποιότητα, οι οποίοι δεν παίζουν ακόμα, αλλά μπορούν να παίξουν. Τώρα είναι η ώρα να τους εξετάσουμε, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία τους. Είναι αλήθεια ότι ένας παίκτης μπορεί να παίξει πολύ καλά ακόμα και στα 36 ή 37 του. Ωστόσο ήρθε ο καιρός να δώσουμε προτεραιότητα στους νεαρούς παίκτες».

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Neymar will not return to the Brazilian national team, he has retired.



Brazil are now initiating a complete squad rebuild. Head coach Carlo Ancelotti himself has confirmed the news. pic.twitter.com/xitZIHvL5e — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 14, 2026

Η Βραζιλία έχει προγραμματίσει να αντιμετωπίσει την Αυστραλία σε δύο φιλικούς αγώνες στις 25 και 29 Σεπτεμβρίου, προτού αντιμετωπίσει την Ινδία στις 3 Οκτωβρίου.