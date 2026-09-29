Συναγερμός στη Μπαρτσελόνα καθώς ο Ραφίνια βγήκε αλλαγή στο ματς της Βραζιλίας με την Αυστραλία λόγω μυϊκού τραυματισμου.

Μόνο ευχάριστο δεν είναι το γεγονός ότι ο Ραφίνια βγήκε από το φιλικό ματς της Βραζιλίας με την Αυστραλία, καθώς, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, υπέστη μυϊκό τραυματισμό.

Ένας εκ των κορυφαίων και πιο παραγωγικός παίκτης της Μπαρτσελόνα χρειάστηκε να αντικατασταθεί στο ημίχρονο του φιλικού αγώνα της χώρας του καφέ λόγω μυϊκού πόνου στον δεξιό μηρό.

Συγκεκριμένα ο αρχηγός των Μπλαουγκράνα έπαιξε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο μέρος του ματς αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία, η αλλαγή που έκανε ο Αντσελότι οφειλόταν σε μυϊκό πόνο στο δεξί του πόδι.

Στο ματς όπου η Βραζιλία πήρε τη νίκη 4-2 ο Ραφίνια είχε σκοράρει το δεύτερο τέρμα των Βραζιλιάνων στο 45' από την άσπρη βούλα, λίγο πριν αποχωρήσει από το ματς και σημάνει «συναγερμός» για την ομάδα του Χάνσι Φλίκ.

Θυμίζουμε ότι ο 29χρονος φορ κάνει μια φοβερή σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και μέχρι στιγμής έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα 14 φορές.