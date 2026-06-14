Νεϊμάρ: Ο Βραζιλιάνος δεν αγωνίστηκε αλλά βοήθησε τη Βραζιλία να σκοράρει
Με τον Βινίσιους Τζούνιορ να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ, η Βραζιλία «έσωσε» την παρτίδα κόντρα στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί (δεν αγωνίστηκε), παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στην πρεμιέρα των δυο χωρών στο φετινό Μουντιάλ.
Μεγάλος απόντας ήταν φυσικά ο Νεϊμάρ, καθώς ο 34χρονος δεν βρίσκεται ακόμη σε ιδανική κατάσταση και έμεινε εκτός αποστολής από τον Κάρλο Αντσελότι. Ωστόσο, είχε το δικαίωμα να βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της Σελεσάο.
Μάλιστα, ο Νέι δεν ήταν απλά... παρών δίπλα στους συμπαίκτες του, αλλά φαίνεται πως βοήθησε ουσιαστικά την ομάδα του, ακόμη και να... σκοράρει! Κατά τη διάρκεια του cooling break στο πρώτο μέρος και με το σκορ στο 1-0 για τους Μαροκινούς, ο άσος της Σάντος έκανε «ιδιαίτερα» στους Βινίσιους και Μπρούνο Γκιμαράες, θέλοντας να τους εμψυχώσει.
Το αποτέλεσμα; Ασίστ από τον μέσο της Νιουκάστλ και γκολ από τον winger της Ρεάλ Μαδρίτης για το (τελικό) 1-1!
𝐍𝐄𝐘𝐌𝐀𝐑 𝐇𝐄𝐋𝐏𝐄𝐃 𝐁𝐑𝐀𝐙𝐈𝐋 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄 👏🇧🇷— 433 (@433) June 14, 2026
Neymar acted like an assistant coach during Brazil’s game today, repeatedly giving instructions to his teammates.
At the first hydration break, he pulled Vinícius Júnior and Bruno Guimarães aside. A few minutes later,… pic.twitter.com/N3NcbLbpOC
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