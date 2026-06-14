Ο Νεϊμάρ έμεινε εκτός αποστολής της Βραζιλίας κόντρα στο Μαρόκο (1-1), βοήθησε όμως την ομάδα του να σκοράρει.

Με τον Βινίσιους Τζούνιορ να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ, η Βραζιλία «έσωσε» την παρτίδα κόντρα στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί (δεν αγωνίστηκε), παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στην πρεμιέρα των δυο χωρών στο φετινό Μουντιάλ.

Μεγάλος απόντας ήταν φυσικά ο Νεϊμάρ, καθώς ο 34χρονος δεν βρίσκεται ακόμη σε ιδανική κατάσταση και έμεινε εκτός αποστολής από τον Κάρλο Αντσελότι. Ωστόσο, είχε το δικαίωμα να βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της Σελεσάο.

Μάλιστα, ο Νέι δεν ήταν απλά... παρών δίπλα στους συμπαίκτες του, αλλά φαίνεται πως βοήθησε ουσιαστικά την ομάδα του, ακόμη και να... σκοράρει! Κατά τη διάρκεια του cooling break στο πρώτο μέρος και με το σκορ στο 1-0 για τους Μαροκινούς, ο άσος της Σάντος έκανε «ιδιαίτερα» στους Βινίσιους και Μπρούνο Γκιμαράες, θέλοντας να τους εμψυχώσει.

Το αποτέλεσμα; Ασίστ από τον μέσο της Νιουκάστλ και γκολ από τον winger της Ρεάλ Μαδρίτης για το (τελικό) 1-1!