Οι ΗΠΑ διέσυραν την Παραγουάη με 4-1 και ο Καναδάς πήρε μια ιστορική ισοπαλία απέναντι στη Βοσνία. Δείτε τα highlights της δεύτερης ημέρας του Μουντιάλ 2026.

Ο Μπαλογκάν οδήγησε τις ΗΠΑ σε θρίαμβο! Η ομάδα του Ποτσετίνο έκανε απίστευτο ντεμπούτο στο Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Παραγουάη του Αλφάρο και πήρε το «ροζ φύλλο» με 4-1 στο Los Angeles Stadium.

Η οικοδέσποινα ήταν εκπληκτική καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο να επικρατήσει απέναντι στην ομάδα της Νότιας Αμερικής.

Ο Μπομπαντίγια στο 7ο λεπτό με αυτογκόλ έβαλε μπροστά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 31ο λεπτό μετά την τελική πάσα του Πούλισικ από τα αριστερά, ο 24χρονος επιθετικός της Μονακό, Μπαλογκάν, πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-0 για τις ΗΠΑ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι κυριαρχικοί και θα μπορούσαν να φτάσουν και σε τρίτο και σε τέταρτο γκολ με τις ευκαιρίες των Τίλμαν και Ρίτσαρντς. Τελικά το ημίχρονο έκλεισε στο 3-0 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπαλογκάν. Στο 45+5 πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με τρομερό τελείωμα με το αριστερό την έστειλε στο παραθυράκι του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Ο Μαουρίτσιο στο 73ο λεπτό μείωσε σε 3-1 μετά την ασίστ του Ενσίσο. Στο 90+8 ο Ρέινα με εκπληκτικό πλασέ έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για το 4-1.

Ισοπαλία-ορόσημο για τον Καναδά

Ο Καναδάς κατάφερε με την... έβδομη να πάρει τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έφερε 1-1 κόντρα στη Βοσνία.. Το γκολ του Λάριν στο 78ο λεπτό ισοφάρισε εκείνο του Λούκιτς από το 21', με τις δύο ομάδες να ξεκινούν με ισοπαλία την πορεία τους στον θεσμό.