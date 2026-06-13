Ο Καναδάς πήρε επιτέλους βαθμό σε Μουντιάλ, αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία, όμως άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια του τουρνουά.

Ο Καναδάς έσπασε την κατάρα, πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Μουντιάλ (είχαν προηγηθεί έξι ήττες) και έδειξε κόντρα στην Βοσνία (1-1) πως μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα στο τουρνουά. Οι Βόσνιοι έδωσαν χώρο στους Καναδούς, προηγήθηκαν από στημένη φάση, αλλά δεν έπεισαν με την εικόνα τους. Σωτήρια η τοποθέτηση του Μουχαρέμοβιτς στο τέλος.

Το πρώτο 45λεπτο ολοκληρώθηκε με την Βοσνία μπροστά στο σκορ και τους Καναδούς να αποχωρούν απογοητευμένοι. Οι συνδιοργανωτές είχαν την κατοχή, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχαν πάρει τα περισσότερα μέτρα γηπέδου στη διάθεσή τους, αλλά κυρίως, είχαν τις ευκαιρίες. Κι όμως, ένα γκολ της Βοσνίας έκρινε τη μοίρα του α' μέρους.

Το πρώτο ημίχρονο αποτέλεσε μια ακόμη υπενθύμιση ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι στατικές φάσεις μπορούν να ανατρέψουν κάθε λογική και η ομάδα του Μπάρμπαρεζ ήξερε τον τρόπο. Η Βοσνία κέρδισε μόλις ένα κόρνερ (21ο λεπτό) και από αυτό βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, με μια άρτια εκτελεσμένη κομπίνα που εξέθεσε την καναδική άμυνα.

Ο Κολάσινατς πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λούκιτς από κοντά πέτυχε το 1-0. Στον αντίποδα, ο Καναδάς κέρδισε εννέα κόρνερ – επίδοση σπάνια για αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου – χωρίς να καταφέρει να αξιοποιήσει κανένα. Η ομάδα του Τζέσι Μαρς κυριάρχησε μετά το 25' αλλά δεν είχε την ουσία. Απέναντί της βρήκε μια Βοσνία οργανωμένη σε χαμηλό αμυντικό μπλοκ, πρόθυμη να παραχωρήσει την κατοχή και να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Οι Ντέιβιντ και Ολουγουασέγι είχαν τις στιγμές τους, έχασαν καλές ευκαιρίες, αλλά δεν πανηγύρισαν το γκολ.

Ο Καναδάς μπήκε ορεξάτος στην επανάληψη, έγινε πιο πιεστικές και στο 53' έχασε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Οι γηπεδούχοι... έκρυψαν την μπάλα, ο Λαριέα βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το πλασέ και ο Κολάσινατς έστειλε την μπάλα στο δοκάρι!!! Η Βοσνία απάντησε και ένα λεπτό αργότερα ο Ντεμίροβιτς βρέθηκε φάτσα με το γκολ, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Οι Καναδοί ήταν καλύτεροι, κυκλοφορούσαν την μπάλα και πλησίασαν ξανά στο γκολ, αλλά και πάλι ο Ολογουασέγι δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Ωστόσο, στο 78ο λεπτό ήρθε το γκολ της ισοφάρισης! Ο Λάριν δυο λεπτά μετά την είσοδό του με σεντερφορίσια κίνηση υποδέχθηκε την μπάλα και με πλασέ έφερε το ματς στα ίσα. O ίδιος παίκτης θα μπορούσε να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αφού στο τέλος έκανε το σουτ, αλλά ο Μουχαρέμοβιτς με τρομερή τοποθέτηση έσωσε την ομάδα του και κράτησε τον βαθμό.

Kαναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Ντε Φουζερόλ, Λαριέα, Μίλαρ (61΄ Σάφελμπεργκ), Κονέ, Εουστάκιο (90+1΄ Οσόριο), Μπιουκάναν (62΄ Αχμέντ), Τζόναθαν Ντέιβιντ (61΄ Πρόμις Ντέιβιντ), Ολουγουασέγι (76΄ Λάριν).

Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς (84΄ Μπούρνιτς), Μέμιτς (74΄ Αλαϊμπέγκοβιτς), Μπάσιτς (61΄ Τζίγκοβιτς), Ταχίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς (74΄ Σούνιτς), Λούκιτς (61΄ Μπάζνταρ), Ντεμίροβιτς.