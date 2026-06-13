Οι ΗΠΑ ισοπέδωσαν με 4-1 την Παραγουάη στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ 2026. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Μπαλογκάν... λαμπρός οδήγησε τις ΗΠΑ σε θρίαμβο! Η ομάδα του Ποτσετίνο έκανε απίστευτο ντεμπούτο στο Μουντιάλ 2026, απέναντι στην Παραγουάη του Αλφάρο και πήρε το «ροζ φύλλο» με 4-1 στο Los Angeles Stadium.

Η οικοδέσποινα ήταν εκπληκτική καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και δεν δυσκολεύτηκε σε κανένα σημείο να επικρατήσει απέναντι στην ομάδα της Νότιας Αμερικής.

Ο Μπομπαντίγια στο 7ο λεπτό με αυτογκόλ έβαλε μπροστά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο 31ο λεπτό μετά την τελική πάσα του Πούλισικ από τα αριστερά, ο 24χρονος επιθετικός της Μονακό, Μπαλογκάν, πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και έκανε το 2-0 για τις ΗΠΑ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι κυριαρχικοί και θα μπορούσαν να φτάσουν και σε τρίτο και σε τέταρτο γκολ με τις ευκαιρίες των Τίλμαν και Ρίτσαρντς. Τελικά το ημίχρονο έκλεισε στο 3-0 με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπαλογκάν. Στο 45+5 πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και με τρομερό τελείωμα με το αριστερό την έστειλε στο παραθυράκι του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Ο Μαουρίτσιο στο 73ο λεπτό μείωσε σε 3-1 μετά την ασίστ του Ενσίσο. Στο 90+8 ο Ρέινα με εκπληκτικό πλασέ έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα για το 4-1.