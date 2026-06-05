Η εθνική ομάδα του Ιράν έχει περάσει από... χίλια κύματα για να βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, όπου θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ.

Η προετοιμασία της εθνικής Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ εξελίσσεται σε έναν... Γολγοθά, με πρωτοφανή εμπόδια και διάφορα άλλα γραφειοκρατικά προβλήματα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, μια συμμετέχουσα χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη διοργανώτρια, κάτι που σίγουρα έχει κάνει την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη.

Όπως παραδέχονται οι Ιρανοί διεθνείς Σαΐντ Εζατολάχι και Μοχαμάντ Γκορμπάνι στο ESPN, το ότι συνεχώς παρακολουθούν τις ειδήσεις με τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα τους κάνουν σχεδόν αδύνατο το να συγκεντρωθούν αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο.

Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, άλλωστε, η ομάδα αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει την προετοιμασία της στην Τουρκία, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με ελάχιστη πρόσβαση στα ΜΜΕ.

Τα προβλήματα, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί για το Ιράν. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση βίζα από την αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα έχουν αλλάξει εντελώς τον προγραμματισμό της ομάδας, η οποία αναγκάστηκε να ακυρώσει το προπονητικό κέντρο που είχε κλείσει στο Τούσον της Αριζόνα και να μετακομίσει εσπευσμένα στην Τιχουάνα του Μεξικού.

Δύο προγραμματισμένα φιλικά τους ακυρώθηκαν πρόσφατα. Πρόκειται για αυτό με την Ισπανία κι ένα ακόμα με το Πουέρτο Ρίκο που θα γινόταν επι αμερικανικού εδάφους.Μάλιστα, η μετακίνησή τους στις ΗΠΑ θα γίνει την τελευταία στιγμή, στις 14 Ιουνίου, μόλις μία ημέρα πριν από την πρεμιέρα τους κόντρα στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες.

Εκεί, όμως θα τους περιμένει ακόμα μια πρόκληση, καθώς η πολυπληθής ιρανική κοινότητα της Καλιφόρνια εναντιώνεται στην τρέχουσα κυβέρνηση του Ιράν και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για επεισόδια.